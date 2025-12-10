La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que el tren Lima–Chosica iniciará pruebas técnicas este 11 de diciembre. Los vagones se trasladarán desde la Estación Monserrate a mantenimiento en Chosica. | Composición LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) confirmó que el tren Lima–Chosica entrará por fin a una fase de pruebas técnicas. La marcha en vacío —la primera desde que el proyecto quedó estancado durante la gestión de Rafael López Aliaga— se realizará este jueves 11 de diciembre, luego de que los vagones estuvieron meses varados en el Parque de La Muralla.

La regidora Giuliana Calambrogio precisó a TV Perú que el movimiento inicial estará a cargo de una locomotora de Ferrocarril Central, que trasladará varios vagones desde la Estación Monserrate hacia los talleres de Chosica para ser sometidos a revisión técnica. Agregó además que “desde el día jueves va a empezar un movimiento continuo de una locomotora con tres, cuatro o hasta cinco vagones que irán a Chosica a recibir este mantenimiento. Se les va a poner los fluidos, los aceites, los líquidos que hagan falta para que los trenes estén en óptimas condiciones para operar”.

Fase inicial con locomotoras prestadas

En esta primera etapa, el municipio utilizará equipos del Ferrocarril Central. Según Calambrogio, la situación cambiaría cuando la locomotora de Caltrain quede operativa. En esa línea, señaló que “una vez que la primera locomotora del tren de Lima esté lista, que esperemos sea en los próximos días, será esta locomotora ya la que realice el traslado de los noventa coches”.

Durante una actividad municipal en Villa El Salvador, el alcalde Renzo Reggiardo indicó que los primeros trenes ya fueron llevados a Chosica y destacó que ahora existiría un diálogo fluido con el Gobierno Central, a diferencia de la administración anterior. Como se sabe, López Aliaga tuvo fricciones con el Ministerio de Transporte (MTC).

Incluso señaló que el presidente interino José Jerí podría acudir a la presentación oficial de la marcha en vacío. “La próxima semana tenemos una presentación. No puedo todavía confirmar, porque está en función de su agenda, pero tengo información que el presidente de la República estará también presente en esta presentación que vamos a tener conjunta con el Ejecutivo”, declaró.

¿Cuándo será la marcha blanca del tren Lima-Chosica?

Tras varios meses de conversaciones, ProInversión asumió la asesoría técnica del proyecto. Su asesor Juan Suito indicó que la implementación será progresiva, de modo distinto a la propuesta original de López Aliaga. Explicó además que se prevé realizar la primera marcha blanca en el segundo trimestre del 2026: “Tenemos que hacerlo por etapas. Una primera etapa sería desde Chosica hasta Lima. Es un solo paradero al inicio, un solo paradero al final. Esperamos que más o menos así, corriendo, corriendo, deberíamos estar terminando alrededor del segundo trimestre del próximo año”.

Reggiardo, por su parte, reiteró que los vagones almacenados desde septiembre —en las inmediaciones del Parque de la Muralla— serán parte del ensayo inicial, que recorrerá la ruta Monserrate – Parque de la Muralla – Chosica. “En los próximos días vamos a hacer un primer traslado hasta Chosica, para ver cómo está funcionando el tren, en qué condiciones se encuentra y corregir lo que haya que corregir, si fuera el caso”, afirmó.

Reggiardo no precisó una fecha exacta para el inicio del servicio, pero adelantó que busca que la ruta pueda operar en los próximos meses, potencialmente a inicios del 2026. “Tal vez en el primer trimestre del próximo año. Digo ‘tal vez’ porque no va a depender solamente de quién habla. Pero estamos haciendo los mayores esfuerzos para que eso se pueda concretar y que el próximo año tengamos un servicio eficiente en favor de todos nuestros pobladores de Lima Este”, señaló.

Proyecto de la MML marcado por deterioro y cuestionamientos

Pese al inicio de pruebas del Tren Lima–Chosica, el proyecto arrastra una serie de observaciones técnicas, administrativas y de transparencia que ponen en duda su viabilidad real. La Contraloría y diversos informes técnicos del MTC revelaron que buena parte del material rodante de Caltrain presenta fallas estructurales y mecánicas graves: vagones con décadas de antigüedad, piezas oxidadas, asientos dañados, ausencia de ventanas y puertas, fugas de aceite, motores bloqueados y componentes electrónicos descontinuados.

Incluso se detectó que varios coches son “no reparables”, lo que obliga a destinarlos solo para repuestos. A ello se suma que las locomotoras y vagones han permanecido meses almacenados sin protección en Monserrate, agravando su deterioro y elevando los costos de rehabilitación.

Las dudas se intensificaron cuando la Sunat observó una enorme discrepancia entre la valorización original del traspaso —US$4,9 millones, según los documentos de Caltrain— y los S/822 millones (aprox. US$224 millones) que la Municipalidad de Lima registró como valor patrimonial, argumentando gastos futuros de adecuación, traslado y puesta en marcha.

Esta diferencia millonaria, sumada a las fallas técnicas detectadas, ha levantado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y sobre si la supuesta “donación” terminará representando una carga económica mayor que la de adquirir material nuevo. En paralelo, expertos advierten que, sin infraestructura adecuada, los trenes difícilmente podrían superar los 20 km/h y que la operación real —si llegara a concretarse— demandará inversiones adicionales no contempladas.

