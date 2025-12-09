HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Arequipa enfrenta un corte de agua programado por Sedapar para trabajos de mantenimiento en redes. La suspensión del servicio afectará a 11 distritos desde el 10 hasta el 14 de diciembre.

Conoce qué distrito de Arequipa sufrirán corte de agua desde este 10 de diciembre.
Conoce qué distrito de Arequipa sufrirán corte de agua desde este 10 de diciembre. | Foto: composición LR

Arequipa afrontará un corte de agua por orden de Sedapar. La empresa informó que la restricción del servicio responde a trabajos de mantenimiento de redes, lo cual afectará a 11 distritos de la región. Según indicó en su página oficial, esta interrupción se programó desde este miércoles 10 de diciembre hasta el domingo 14 de diciembre. En esta nota podrás consultar cuáles serán las zonas afectadas.

¿Cuáles serán las zonas afectadas por el corte de agua en Arequipa?

Miércoles 10 de diciembre

  • Zona: Av. Prolongación Ejercito (distrito de Cerro Colorado)
  • Horario: 7:30 a. m. - 14:30 p. m.
  • Motivo: Mantenimiento de redes (Cambio de poste y cambio de cable autoportante por CAAI)

Jueves 11 de diciembre

Distrito de Vitor

  • Zona: Urbanizaciones del distrito de Vitor: Primera Pampa, Segunda Pampa, Tercera Pampa, Cuarta Pampa, Virgen de Chapi.
  • Horario: 7:00 a. m. - 15:00 p. m.
  • Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión

Distrito de Socabaya

  • Zona: Urbanizaciones del distrito de Socabaya: 4 de Octubre Zona A, B y C, El Corredor del Golf, El Eden de Lara, El Ensueño Golf, Residencial El Golf, Villa El Golf.
  • Horario: 7:30 a. m. - 9:30 a. m.
  • Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión

Viernes 12 de diciembre

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero - distrito de Socabaya

  • Zona: Urbanizaciones del distrito de José Luis Bustamante y Rivero: 13 de Enero, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzman, Residencial Quinta Santa Cruz. Urbanizaciones del distrito de Socabaya: 3 de Octubre, Amauta, Bartolome Herrera, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzman, Las Lomas de Tasahuayo, Los Cisnes, Los Olivos La Olleria, Santa Lourdes, Villa del Mar.
  • Horario: 7:30 a. m. - 14:30 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión y reubicación de poste

Distrito de La Joya - distrito de Mollendo

  • Zona: Urbanizaciones del distrito de La Joya: Asentamiento 6. Urbanizaciones del distrito de Mollendo: Asentamiento 5.
  • Horario: 8:00 a. m. - 13: 00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión

Distrito de Cerro Colorado

  • Zona: Urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado: Challapampa, La Goyoneche, Ibarcena, Las Buganvilas, Mariscal Castilla, Micaela Bastidas, Semi-Rural Pachacutec Grupo 2-3-7-10-12-13-16-19, Túpac Amaru Zona A.
  • Horario: 8:00 a. m. - 11: a.m.
  • Motivo: Inserción de nueva subestación de distribución

Sábado 13 de diciembre

Distrito de La Joya

  • Zona: Urbanizaciones del distrito de La Joya: La Pradera del Lago.
  • Horario: 7:00 a. m. - 15: 00 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión

Distrito de Rio Grande - distrito de Yanaquihua

  • Zona: Urbanizaciones del distrito de Rio Grande: Chorunga. Urbanizaciones del distrito de Yanaquihua: Base Rey, Cerro Rico
  • Horario: 7:30 a. m. - 12:30 p.m.
  • Motivo: Conexión de nueva subestación de distribución

Distrito de Cerro Colorado - distrito de Yura

  • Zona: Urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado: Ampliación Hijos Ciudad de Dios, Apiaar, Apima II La Alborada Cerro Colorado, Apipa Sector II-III- IV, Av El Mirador de Yura, Ciudad de Dios Zona 1, Ciudad Municipal Sector 3-4-6-7-8, Granjeros Unidos I, Guardia Republicana del Perú, Héroes de La Breña, José Luis Bustamante y Rivero, Jose Luis Bustamante y Rivero Sector V, Las Canteras Sector Industrial, Los Camineros Empleados, Los Camineros Obreros, Mercado Mayorista Zona "A", Nueva Arequipa, Nueva Juventud, Pedro Huillca Tecse, Peruano-Argentino-Boliviano Sector Bolivia I, Peruano-Argentino-Boliviano Zona III, Sor Ana de Los Angeles Monteagudo Sector I-II-III-IV-V, Taller Monserrat I-II Ampliación, Upéis Trab. del Mercado Mayorista, Victor Raul Haya de La Torre, Villa del Cono Norte, Villa El Salvador Zona A y B, Villa San Juan, Virgen de Chapi. Urbanizaciones del distrito de Yura: A.V. Villa Cristo, Ampliación Hijos Ciudad de Dios, Av El Mirador de Yura, Cap. Fap Jose Abelardo Quiñones, Ciudad de Dios Zona 1, 2, 3, 4 y 9, El Altiplano Sector 1 Zona A, B y C, El Altiplano Sector 2 Zona B, Elmer Faucett Profam Sector 1,2,3, José Abelardo Quiñonez II Etapa, Upis Los Milagros, Upis Los Milagros Zona I, Villa Los Milagros, Villa Los Milagros II Etapa
  • Horario: 7:30 a. m. - 9:30 a.m.
  • Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión

Domingo 14 de diciembre

Distrito de Sachaca

  • Zona: 1° de Julio de Alto Arguedas, 28 de Julio, 7 de Junio, Alto de Amados, Arancota, Buena Vista, Chiriguana, Corazón de Jesus, Huaranguillo, Pedro Vilcapaza, San Geronimo, Tio Chico, Tio Grande, 11 de Setiembre, Alto Guadalupe, Santa Maria de Guadalupe Zona A, Santa Rita
  • Horario: 6:30 a. m. - 14:30 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento de línea de transmisión, pruebas eléctricas a transformador, pruebas eléctricas a conductor de tramo subterráneo.

Distrito de Tiabaya

  • Zona: Alata, Asociacion de Productores Agricolas Sarapampa Paraiso Rural, Chusicani, El Cural Lateral 1, La Molina, Los Perales, Los Tunales, Micaela Bastidas, Nueva Esperanza, Pampas Nuevas, Patasagua, Patasagua (Bajo), San Jose de Tiabaya, San Pedro, Santa Rita, Santa Teresa, Tiabaya, Virgen de Las Peñas Zona A, Virgen Las Peñas, Virgen Las Peñas Zona B
  • Horario: 6:30 a. m. - 14:30 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento de línea de transmisión, pruebas eléctricas a transformador, pruebas eléctricas a conductor de tramo subterráneo.

Distrito de Uchumayo

  • Zona: Alto Cerro Verde, Cerro Verde, Congata, El Arenal, El Carmen de Congata I, El Carmen II, El Huayco, El Nazareno, El Trebol de Uchumayo, Estación de Uchumayo, Frente Al Sol, Ignacio Alvares Thomas Sector I- II, Irrigación El Cural Lateral 7 y 8, Los Diamantes, Nueva Leticia, Pan de Azúcar, Pueblo Libre, Santa Teresa Zona A, Uchumayo, Villa Unión, Villa El Triunfo Zona A-B.
  • Horario: 6:30 a. m. - 14:30 p.m.
  • Motivo: Mantenimiento de línea de transmisión, pruebas eléctricas a transformador, pruebas eléctricas a conductor de tramo subterráneo.
Notas relacionadas
Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados HOY 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados HOY 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS
Sedapar programa corte de agua en Arequipa desde este martes 4 al jueves 6 de noviembre: revisa zonas afectados

Sedapar programa corte de agua en Arequipa desde este martes 4 al jueves 6 de noviembre: revisa zonas afectados

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Empresario desaparece en Trujillo: familiares reportan que está no habido tras salir a cobrar dinero

Empresario desaparece en Trujillo: familiares reportan que está no habido tras salir a cobrar dinero

LEER MÁS
Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

LEER MÁS
Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

LEER MÁS
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS
Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

Fatal accidente en Pasco: joven turista muere tras caer a un abismo mientras se tomaba fotos en mirador de Pozuzo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Sociedad

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Costa Verde cerrada este domingo 7 de diciembre por maratón Mapoli 2025: revisa rutas alternas y horarios

Periodista Fernando Núñez de Kamila TV es asesinado a balazos en La Libertad mientras viajaba con su hermano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025