Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre
Arequipa enfrenta un corte de agua programado por Sedapar para trabajos de mantenimiento en redes. La suspensión del servicio afectará a 11 distritos desde el 10 hasta el 14 de diciembre.
Arequipa afrontará un corte de agua por orden de Sedapar. La empresa informó que la restricción del servicio responde a trabajos de mantenimiento de redes, lo cual afectará a 11 distritos de la región. Según indicó en su página oficial, esta interrupción se programó desde este miércoles 10 de diciembre hasta el domingo 14 de diciembre. En esta nota podrás consultar cuáles serán las zonas afectadas.
¿Cuáles serán las zonas afectadas por el corte de agua en Arequipa?
Miércoles 10 de diciembre
- Zona: Av. Prolongación Ejercito (distrito de Cerro Colorado)
- Horario: 7:30 a. m. - 14:30 p. m.
- Motivo: Mantenimiento de redes (Cambio de poste y cambio de cable autoportante por CAAI)
Jueves 11 de diciembre
Distrito de Vitor
- Zona: Urbanizaciones del distrito de Vitor: Primera Pampa, Segunda Pampa, Tercera Pampa, Cuarta Pampa, Virgen de Chapi.
- Horario: 7:00 a. m. - 15:00 p. m.
- Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión
Distrito de Socabaya
- Zona: Urbanizaciones del distrito de Socabaya: 4 de Octubre Zona A, B y C, El Corredor del Golf, El Eden de Lara, El Ensueño Golf, Residencial El Golf, Villa El Golf.
- Horario: 7:30 a. m. - 9:30 a. m.
- Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión
Viernes 12 de diciembre
Distrito de José Luis Bustamante y Rivero - distrito de Socabaya
- Zona: Urbanizaciones del distrito de José Luis Bustamante y Rivero: 13 de Enero, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzman, Residencial Quinta Santa Cruz. Urbanizaciones del distrito de Socabaya: 3 de Octubre, Amauta, Bartolome Herrera, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzman, Las Lomas de Tasahuayo, Los Cisnes, Los Olivos La Olleria, Santa Lourdes, Villa del Mar.
- Horario: 7:30 a. m. - 14:30 p.m.
- Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión y reubicación de poste
Distrito de La Joya - distrito de Mollendo
- Zona: Urbanizaciones del distrito de La Joya: Asentamiento 6. Urbanizaciones del distrito de Mollendo: Asentamiento 5.
- Horario: 8:00 a. m. - 13: 00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión
Distrito de Cerro Colorado
- Zona: Urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado: Challapampa, La Goyoneche, Ibarcena, Las Buganvilas, Mariscal Castilla, Micaela Bastidas, Semi-Rural Pachacutec Grupo 2-3-7-10-12-13-16-19, Túpac Amaru Zona A.
- Horario: 8:00 a. m. - 11: a.m.
- Motivo: Inserción de nueva subestación de distribución
Sábado 13 de diciembre
Distrito de La Joya
- Zona: Urbanizaciones del distrito de La Joya: La Pradera del Lago.
- Horario: 7:00 a. m. - 15: 00 p.m.
- Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión
Distrito de Rio Grande - distrito de Yanaquihua
- Zona: Urbanizaciones del distrito de Rio Grande: Chorunga. Urbanizaciones del distrito de Yanaquihua: Base Rey, Cerro Rico
- Horario: 7:30 a. m. - 12:30 p.m.
- Motivo: Conexión de nueva subestación de distribución
Distrito de Cerro Colorado - distrito de Yura
- Zona: Urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado: Ampliación Hijos Ciudad de Dios, Apiaar, Apima II La Alborada Cerro Colorado, Apipa Sector II-III- IV, Av El Mirador de Yura, Ciudad de Dios Zona 1, Ciudad Municipal Sector 3-4-6-7-8, Granjeros Unidos I, Guardia Republicana del Perú, Héroes de La Breña, José Luis Bustamante y Rivero, Jose Luis Bustamante y Rivero Sector V, Las Canteras Sector Industrial, Los Camineros Empleados, Los Camineros Obreros, Mercado Mayorista Zona "A", Nueva Arequipa, Nueva Juventud, Pedro Huillca Tecse, Peruano-Argentino-Boliviano Sector Bolivia I, Peruano-Argentino-Boliviano Zona III, Sor Ana de Los Angeles Monteagudo Sector I-II-III-IV-V, Taller Monserrat I-II Ampliación, Upéis Trab. del Mercado Mayorista, Victor Raul Haya de La Torre, Villa del Cono Norte, Villa El Salvador Zona A y B, Villa San Juan, Virgen de Chapi. Urbanizaciones del distrito de Yura: A.V. Villa Cristo, Ampliación Hijos Ciudad de Dios, Av El Mirador de Yura, Cap. Fap Jose Abelardo Quiñones, Ciudad de Dios Zona 1, 2, 3, 4 y 9, El Altiplano Sector 1 Zona A, B y C, El Altiplano Sector 2 Zona B, Elmer Faucett Profam Sector 1,2,3, José Abelardo Quiñonez II Etapa, Upis Los Milagros, Upis Los Milagros Zona I, Villa Los Milagros, Villa Los Milagros II Etapa
- Horario: 7:30 a. m. - 9:30 a.m.
- Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión
Domingo 14 de diciembre
Distrito de Sachaca
- Zona: 1° de Julio de Alto Arguedas, 28 de Julio, 7 de Junio, Alto de Amados, Arancota, Buena Vista, Chiriguana, Corazón de Jesus, Huaranguillo, Pedro Vilcapaza, San Geronimo, Tio Chico, Tio Grande, 11 de Setiembre, Alto Guadalupe, Santa Maria de Guadalupe Zona A, Santa Rita
- Horario: 6:30 a. m. - 14:30 p.m.
- Motivo: Mantenimiento de línea de transmisión, pruebas eléctricas a transformador, pruebas eléctricas a conductor de tramo subterráneo.
Distrito de Tiabaya
- Zona: Alata, Asociacion de Productores Agricolas Sarapampa Paraiso Rural, Chusicani, El Cural Lateral 1, La Molina, Los Perales, Los Tunales, Micaela Bastidas, Nueva Esperanza, Pampas Nuevas, Patasagua, Patasagua (Bajo), San Jose de Tiabaya, San Pedro, Santa Rita, Santa Teresa, Tiabaya, Virgen de Las Peñas Zona A, Virgen Las Peñas, Virgen Las Peñas Zona B
- Horario: 6:30 a. m. - 14:30 p.m.
- Motivo: Mantenimiento de línea de transmisión, pruebas eléctricas a transformador, pruebas eléctricas a conductor de tramo subterráneo.
Distrito de Uchumayo
- Zona: Alto Cerro Verde, Cerro Verde, Congata, El Arenal, El Carmen de Congata I, El Carmen II, El Huayco, El Nazareno, El Trebol de Uchumayo, Estación de Uchumayo, Frente Al Sol, Ignacio Alvares Thomas Sector I- II, Irrigación El Cural Lateral 7 y 8, Los Diamantes, Nueva Leticia, Pan de Azúcar, Pueblo Libre, Santa Teresa Zona A, Uchumayo, Villa Unión, Villa El Triunfo Zona A-B.
- Horario: 6:30 a. m. - 14:30 p.m.
- Motivo: Mantenimiento de línea de transmisión, pruebas eléctricas a transformador, pruebas eléctricas a conductor de tramo subterráneo.