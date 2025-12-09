Arequipa afrontará un corte de agua por orden de Sedapar. La empresa informó que la restricción del servicio responde a trabajos de mantenimiento de redes, lo cual afectará a 11 distritos de la región. Según indicó en su página oficial, esta interrupción se programó desde este miércoles 10 de diciembre hasta el domingo 14 de diciembre. En esta nota podrás consultar cuáles serán las zonas afectadas.

¿Cuáles serán las zonas afectadas por el corte de agua en Arequipa?

Miércoles 10 de diciembre

Zona: Av. Prolongación Ejercito ( distrito de Cerro Colorado )

) Horario: 7:30 a. m. - 14:30 p. m.

Motivo: Mantenimiento de redes (Cambio de poste y cambio de cable autoportante por CAAI)

Jueves 11 de diciembre

Distrito de Vitor

Zona: Urbanizaciones del distrito de Vitor: Primera Pampa, Segunda Pampa, Tercera Pampa, Cuarta Pampa, Virgen de Chapi.

Primera Pampa, Segunda Pampa, Tercera Pampa, Cuarta Pampa, Virgen de Chapi. Horario: 7:00 a. m. - 15:00 p. m.

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión

Distrito de Socabaya

Zona: Urbanizaciones del distrito de Socabaya : 4 de Octubre Zona A, B y C, El Corredor del Golf, El Eden de Lara, El Ensueño Golf, Residencial El Golf, Villa El Golf.

: 4 de Octubre Zona A, B y C, El Corredor del Golf, El Eden de Lara, El Ensueño Golf, Residencial El Golf, Villa El Golf. Horario: 7:30 a. m. - 9:30 a. m.

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión

Viernes 12 de diciembre

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero - distrito de Socabaya

Zona: Urbanizaciones del distrito de José Luis Bustamante y Rivero : 13 de Enero, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzman, Residencial Quinta Santa Cruz. Urbanizaciones del distrito de Socabaya : 3 de Octubre, Amauta, Bartolome Herrera, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzman, Las Lomas de Tasahuayo, Los Cisnes, Los Olivos La Olleria, Santa Lourdes, Villa del Mar.

: 13 de Enero, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzman, Residencial Quinta Santa Cruz. Urbanizaciones del : 3 de Octubre, Amauta, Bartolome Herrera, Dolores, Juan Pablo Vizcardo y Guzman, Las Lomas de Tasahuayo, Los Cisnes, Los Olivos La Olleria, Santa Lourdes, Villa del Mar. Horario: 7:30 a. m. - 14:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión y reubicación de poste

Distrito de La Joya - distrito de Mollendo

Zona: Urbanizaciones del distrito de La Joya : Asentamiento 6. Urbanizaciones del distrito de Mollendo : Asentamiento 5.

: Asentamiento 6. Urbanizaciones del : Asentamiento 5. Horario: 8:00 a. m. - 13: 00 p.m.

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión

Distrito de Cerro Colorado

Zona: Urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado : Challapampa, La Goyoneche, Ibarcena, Las Buganvilas, Mariscal Castilla, Micaela Bastidas, Semi-Rural Pachacutec Grupo 2-3-7-10-12-13-16-19, Túpac Amaru Zona A.

: Challapampa, La Goyoneche, Ibarcena, Las Buganvilas, Mariscal Castilla, Micaela Bastidas, Semi-Rural Pachacutec Grupo 2-3-7-10-12-13-16-19, Túpac Amaru Zona A. Horario: 8:00 a. m. - 11: a.m.

Motivo: Inserción de nueva subestación de distribución

Sábado 13 de diciembre

Distrito de La Joya

Zona: Urbanizaciones del distrito de La Joya : La Pradera del Lago.

: La Pradera del Lago. Horario: 7:00 a. m. - 15: 00 p.m.

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión

Distrito de Rio Grande - distrito de Yanaquihua

Zona: Urbanizaciones del distrito de Rio Grande : Chorunga. Urbanizaciones del distrito de Yanaquihua : Base Rey, Cerro Rico

: Chorunga. Urbanizaciones del : Base Rey, Cerro Rico Horario: 7:30 a. m. - 12:30 p.m.

Motivo: Conexión de nueva subestación de distribución

Distrito de Cerro Colorado - distrito de Yura

Zona: Urbanizaciones del distrito de Cerro Colorado : Ampliación Hijos Ciudad de Dios, Apiaar, Apima II La Alborada Cerro Colorado, Apipa Sector II-III- IV, Av El Mirador de Yura, Ciudad de Dios Zona 1, Ciudad Municipal Sector 3-4-6-7-8, Granjeros Unidos I, Guardia Republicana del Perú, Héroes de La Breña, José Luis Bustamante y Rivero, Jose Luis Bustamante y Rivero Sector V, Las Canteras Sector Industrial, Los Camineros Empleados, Los Camineros Obreros, Mercado Mayorista Zona "A", Nueva Arequipa, Nueva Juventud, Pedro Huillca Tecse, Peruano-Argentino-Boliviano Sector Bolivia I, Peruano-Argentino-Boliviano Zona III, Sor Ana de Los Angeles Monteagudo Sector I-II-III-IV-V, Taller Monserrat I-II Ampliación, Upéis Trab. del Mercado Mayorista, Victor Raul Haya de La Torre, Villa del Cono Norte, Villa El Salvador Zona A y B, Villa San Juan, Virgen de Chapi. Urbanizaciones del distrito de Yura : A.V. Villa Cristo, Ampliación Hijos Ciudad de Dios, Av El Mirador de Yura, Cap. Fap Jose Abelardo Quiñones, Ciudad de Dios Zona 1, 2, 3, 4 y 9, El Altiplano Sector 1 Zona A, B y C, El Altiplano Sector 2 Zona B, Elmer Faucett Profam Sector 1,2,3, José Abelardo Quiñonez II Etapa, Upis Los Milagros, Upis Los Milagros Zona I, Villa Los Milagros, Villa Los Milagros II Etapa

: Ampliación Hijos Ciudad de Dios, Apiaar, Apima II La Alborada Cerro Colorado, Apipa Sector II-III- IV, Av El Mirador de Yura, Ciudad de Dios Zona 1, Ciudad Municipal Sector 3-4-6-7-8, Granjeros Unidos I, Guardia Republicana del Perú, Héroes de La Breña, José Luis Bustamante y Rivero, Jose Luis Bustamante y Rivero Sector V, Las Canteras Sector Industrial, Los Camineros Empleados, Los Camineros Obreros, Mercado Mayorista Zona "A", Nueva Arequipa, Nueva Juventud, Pedro Huillca Tecse, Peruano-Argentino-Boliviano Sector Bolivia I, Peruano-Argentino-Boliviano Zona III, Sor Ana de Los Angeles Monteagudo Sector I-II-III-IV-V, Taller Monserrat I-II Ampliación, Upéis Trab. del Mercado Mayorista, Victor Raul Haya de La Torre, Villa del Cono Norte, Villa El Salvador Zona A y B, Villa San Juan, Virgen de Chapi. Urbanizaciones del : A.V. Villa Cristo, Ampliación Hijos Ciudad de Dios, Av El Mirador de Yura, Cap. Fap Jose Abelardo Quiñones, Ciudad de Dios Zona 1, 2, 3, 4 y 9, El Altiplano Sector 1 Zona A, B y C, El Altiplano Sector 2 Zona B, Elmer Faucett Profam Sector 1,2,3, José Abelardo Quiñonez II Etapa, Upis Los Milagros, Upis Los Milagros Zona I, Villa Los Milagros, Villa Los Milagros II Etapa Horario: 7:30 a. m. - 9:30 a.m.

Motivo: Mantenimiento de redes de media tensión

Domingo 14 de diciembre

Distrito de Sachaca

Zona: 1° de Julio de Alto Arguedas, 28 de Julio, 7 de Junio, Alto de Amados, Arancota, Buena Vista, Chiriguana, Corazón de Jesus, Huaranguillo, Pedro Vilcapaza, San Geronimo, Tio Chico, Tio Grande, 11 de Setiembre, Alto Guadalupe, Santa Maria de Guadalupe Zona A, Santa Rita

Horario: 6:30 a. m. - 14:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento de línea de transmisión, pruebas eléctricas a transformador, pruebas eléctricas a conductor de tramo subterráneo.

Distrito de Tiabaya

Zona: Alata, Asociacion de Productores Agricolas Sarapampa Paraiso Rural, Chusicani, El Cural Lateral 1, La Molina, Los Perales, Los Tunales, Micaela Bastidas, Nueva Esperanza, Pampas Nuevas, Patasagua, Patasagua (Bajo), San Jose de Tiabaya, San Pedro, Santa Rita, Santa Teresa, Tiabaya, Virgen de Las Peñas Zona A, Virgen Las Peñas, Virgen Las Peñas Zona B

Horario: 6:30 a. m. - 14:30 p.m.

Motivo: Mantenimiento de línea de transmisión, pruebas eléctricas a transformador, pruebas eléctricas a conductor de tramo subterráneo.

Distrito de Uchumayo