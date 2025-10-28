HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Política

Rafael López Aliaga y exministro César Sandoval vuelven a los dimes y diretes por frustrado Tren Lima-Chosica

Exalcalde le cuestionó que no haya aprobado marcha blanca de los vagones y locomotoras comprados a Caltrain. Extitular del MTC respondió que no existían medidas de seguridad y señaló que podían ocurrir choques en la vía férrea, como el de este martes en El Agustino.

Tregua que se dieron en setiembre no duró nada entre los hoy candidatos.
Tregua que se dieron en setiembre no duró nada entre los hoy candidatos.

El choque de un bus de transporte público con un tren del Ferrocarril Trasandino, en El Agustino, volvió a generar un nuevo enfrentamiento verbal entre el exalcalde Rafael López Aliaga y el exministro de Transportes, César Sandoval, por la frustrada operación de los trenes que compró el burgomaestre a la empresa estadounidense Caltrain.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los dimes y diretes de ambos hoy candidatos ocurrieron este martes en la red social X, antes Twitter. A través de su cuenta personal, Sandoval afirmó que el tiempo le dio la razón al reiterar que la marcha blanca de los 90 vagones y 19 locomotoras de Caltrain no se autorizó en julio pasado, por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debido a que no se contaban con las medidas de seguridad correspondientes en el tramo Lima-Chosica.

TE RECOMENDAMOS

POSTULANTES AL PODER Y PRESIDENCIA RINDE CUENTAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“No era un tema de capricho o traba política. Situaciones como esta era la que queríamos evitar. El proyecto (Tren Lima-Chosica) es importante, pero se tiene que priorizar la seguridad e integridad de nuestros usuarios. Entre Lima y Chosica hay 50 cruces peligrosos como este en El Agustino”, refirió el precandidato al senado por Alianza por el Progreso.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

lr.pe

Tras estas declaraciones, el posible candidato presidencial por Renovación Popular le respondió, fiel a su estilo, utilizando diversos calificativos. “Su justificación basada en la ineptitud y estupidez del chofer del bus son similares. ¿Cuántas ‘plumas’ de cruce, puso usted (en el tramo del Tren Lima Chosica)?”, señaló.

Luego, cuestionó que en el tiempo que estuvo Sandoval a cargo del MTC no se hayan instalado esas medidas de seguridad. “¿Acaso en el tiempo que estuvo no hubo tiempo para poner las plumas (de cruce) o el ‘expediente técnico’ se demoró toda su gestión para una ‘pluma’? ¡Las cosas como son, incapaz!”, sostuvo.

Pero el exministro no se quedó callado y llamó “mitómano” a Rafael López Aliaga. “Deje de seguir mintiendo al país. El propio Juan de Dios Olaechea, presidente de la concesionaria Ferrocarril Central Andino, llegó al MTC, a pedido suyo, y nos reveló que usted estaba mintiendo porque sus trenes y vagones no iban a funcionar”, dijo.

Además, agregó que el empresario se oponía a lo que pretendía hacer el exalcalde. “Estaba en desacuerdo con la marcha blanca o marcha vacío de los trenes, que usted vendió popularmente para su campaña presidencial. Su intención de sacar a como dé lugar ese tren, pisoteando toda norma y procedimiento, es similar a sus abusivos proyectos Vía Expresa Sur y Norte”, respondió.

La tregua duró solo un mes. Antes de que dejara el cargo, López Aliaga convocó a Sandoval a una mesa técnica para la viabilidad del Tren Lima-Chosica. “Quiero decirles algo. Con el MTC hemos restablecido una amistad, en serio. Yo lo he llamado al caballero y le he dicho: ‘Mira, esto no puede ser personal, aquí en juego el bienestar de mucha gente’”, contó, en setiembre pasado, durante un acto público en Ate. Todo fue una farsa.

Novedades del Tren Lima-Chosica

Este martes, el ahora alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que se reunió el lunes último con el nuevo ministro de Transportes, Aldo Prieto, para reactivar las gestiones del Tren Lima-Chosica.

“Es una obra trascendental que permitirá trasladar de forma digna y eficiente a todos nuestros vecinos de Lima este, con servicios adecuados y modernos. Hemos sentido la mejor disposición del ministro y su equipo técnico, y creemos que pronto los limeños contarán con una gran herramienta para movilizarse con comodidad y seguridad”, explicó.

Añadió que los equipos técnicos de la Municipalidad de Lima y el MTC tendrán encuentros periódicos para abordar los problemas técnicos pendientes.

Priorizar seguridad

Para el director de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, respondió que es necesario y hasta obligatorio que se ejecuten los trabajos de protección de la vía férrea. “Los 39 meses que propone el sector no son descabellados. Hace faltan estudios técnicos para enmallar la ruta y, sobre todo, señalizar los cruces de los rieles”.

El especialista aclaró que es peligroso no cumplir con estas exigencias porque los trenes de Caltrain deberán ir a a 35 o 40 kilómetros por hora si es que se busca funcionar con una velocidad comercial adecuada entre Lima y Chosica. “Si ya de por sí con las actuales condiciones, los trenes de carga, que van a 15 o 20 km/h, sufren choques, ¿se imagina qué pasará si van a mayor velocidad?”, se interrogó.

Notas relacionadas
Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

LEER MÁS
Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

LEER MÁS
Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

Caso Trvko: nuevas imágenes, versiones contradictorias y posibles sanciones al suboficial Magallanes

LEER MÁS
Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

LEER MÁS
José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

LEER MÁS
César Sandoval y Rafael López Aliaga politizan accidente en El Agustino: extitular del MTC recuerda fallas del tren Lima-Chosica

César Sandoval y Rafael López Aliaga politizan accidente en El Agustino: extitular del MTC recuerda fallas del tren Lima-Chosica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

Atención usuarios: estos son los cambios en rutas del Metropolitano y Corredores por la procesión del Señor de los Milagros

Política

Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga critica privilegios que tendrá Congreso bicameral, pero su bancada votó a favor de esa ley

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025