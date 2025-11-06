HOYSuscripcion LR Focus

Menores con cárcel de adulto y ¿La Diviac no puede ver la corrupción? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Trenes Caltrain están en mal estado en el Parque La Muralla y gestión de López Aliaga se victimiza

Los trenes Lima-Chosica continúan almacenados en el Parque La Muralla ante la ausencia de un plan técnico que habilite su utilidad.

Rafael López Aliaga mintió sobre supuesta "donación" de trenes Caltrain. Foto: composición LR
Rafael López Aliaga mintió sobre supuesta "donación" de trenes Caltrain. Foto: composición LR

Imágenes obtenidas por La República muestran que un vagón de los trenes Caltrain almacenados en el Parque La Muralla amaneció con un cartel en el cual se puede leer la siguiente frase: "Por culpa de la mezquindad política estamos aquí", haciendo referencia al polémico conflicto entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Como se recuerda, la falta de un plan técnico por parte del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, los trenes usados de Estados Unidos no pudieron ser puestos en marcha. Sin embargo, para el ahora candidato a la presidencia todo se trataría de trabas injustificadas que buscarían "perjudicar a la ciudadanía".

BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...

Rafael López Aliaga y exministro César Sandoval vuelven a los dimes y diretes por frustrado Tren Lima-Chosica

Continúa el pleito por el tren Lima–Chosica : César Sandoval tilda de mentiroso a López Aliaga y lo manda al psiquiatra

Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Fernando Rospigliosi habría infringido neutralidad electoral por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

Pedro Castillo protagoniza altercado en juicio de golpe de Estado y jueces le apagan el micrófono: "¿En qué país estamos?"

César Combina: Poder Judicial ordena ubicación y captura de excongresista por ausentarse en juicio

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026 en Perú: "Aquellos que viven democracia, tienen que elegir bien"

