Trenes Caltrain están en mal estado en el Parque La Muralla y gestión de López Aliaga se victimiza
Los trenes Lima-Chosica continúan almacenados en el Parque La Muralla ante la ausencia de un plan técnico que habilite su utilidad.
Imágenes obtenidas por La República muestran que un vagón de los trenes Caltrain almacenados en el Parque La Muralla amaneció con un cartel en el cual se puede leer la siguiente frase: "Por culpa de la mezquindad política estamos aquí", haciendo referencia al polémico conflicto entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Como se recuerda, la falta de un plan técnico por parte del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, los trenes usados de Estados Unidos no pudieron ser puestos en marcha. Sin embargo, para el ahora candidato a la presidencia todo se trataría de trabas injustificadas que buscarían "perjudicar a la ciudadanía".
Noticia en desarrollo...