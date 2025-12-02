Renzo Reggiardo, anunció el inicio de pruebas técnicas del tren Lima-Chosica, un proyecto impulsado por Rafael López Aliaga. | La República | Composición Omar Neyra/ La República.

Renzo Reggiardo, anunció el inicio de pruebas técnicas del tren Lima-Chosica, un proyecto impulsado por Rafael López Aliaga. | La República | Composición Omar Neyra/ La República.

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Renzo Reggiardo, informó que se iniciarán las primeras pruebas técnicas del tren Lima–Chosica, proyecto anunciado por el actual candidato a la presidencia Rafael López Aliaga. Según el burgomaestre, las unidades, almacenadas en el Parque de la Muralla desde septiembre de este año, tendrán un primer ensayo, sin pasajeros, que abarcará la ruta Monserrate – Parque de la Muralla – Chosica.

"En los próximos días vamos a hacer un primer traslado hasta Chosica, para ver cómo está funcionando el tren, en qué condiciones se encuentra y corregir lo que haya que corregir, si fuera el caso", declaró Reggiardo.

Proinversión asume asistencia técnica

Este 17 de noviembre, durante un evento público, el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, aseguró que la agencia asumiría la asistencia técnica para estructurar el proyecto del tren que conectaría la ciudad de Lima con el distrito de Chosica. Asimismo, aseguró que el tramo en mención forma parte de una propuesta mayor "vinculada al Ferrocarril Central y que busca mejorar la movilidad de pasajeros en la capital, aprovechando vías existentes y planificando futuras expansiones".

Por su parte, Renzo Reggiardo no precisó una fecha exacta para el funcionamiento de los vagones. Sin embargo, declaró que la comuna se encuentra trabajando para que la ruta pueda operar en los próximos meses y que existe la posibilidad de que el servicio esté listo en los primeros meses de 2026.

"Tal vez en el primer trimestre del próximo año. Digo ‘tal vez’ porque no va a depender solamente de quién habla. Pero estamos haciendo los mayores esfuerzos para que eso se pueda concretar y que el próximo año tengamos un servicio eficiente en favor de todos nuestros pobladores de Lima Este”, agregó.

Trenes presentaba signos de oxidación pese a haber costado millones de dólares

En julio de este año, La República descubrió el estado de deterioro del primer lote de trenes Caltrain que arribaron a Lima. Se pudo comprobar como algunos de los 42 coches y 11 locomotoras presentaban signos de oxidación, telarañas y asientos visiblemente dañados.

Sumado a ello, a través de la Ley de Transparencia de los Estados Unidos, la plataforma La Encerrona difundió una serie de documentos que revelaban que los vagones, supuestamente donados según había declarado López Aliaga, habrían tenido un costo superior a los 22 millones de dólares, desmintiendo la versión de que se trataba de un proceso gratuito en el que únicamente debía cubrirse el traslado.

