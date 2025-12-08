HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Alcalde de Juliaca reconoce que el municipio no tiene facultades para enfrentar la delincuencia

La autoridad edil considera que el municipio solo tiene un rol articulador y atribuyó la responsabilidad sobre los índices de delincuencia a la PNP.


Autoridad enfatizó que a la PNP le falta una central de criminalística. Créditos: composición LR.
Autoridad enfatizó que a la PNP le falta una central de criminalística. Créditos: composición LR.

El alcalde de la provincia San Román, en Puno, Óscar Cáceres, sostuvo que no es tarea del municipio ni la unidad de serenazgo reducir los altos índices de criminalidad en la ciudad calcetera.

La autoridad edil, quien participó de una ceremonia por el día del Ejército, en Puno, indicó que si la Policía Nacional quiere combatir la delincuencia, debe fortalecer su unidad de inteligencia. En ese marco, cuestionó que Juliaca, pese a tener una población de más de 300 mil habitantes, solo tenga dos comisarías importantes.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Juliaca: un policía muere tras un ataque armado dentro de su vivienda

lr.pe

“El municipio de Juliaca sólo es articulador. No tiene instrumentos que los ayuden porque no tiene facilidades. Yo invoco a la policía a doblegar sus esfuerzos para combatir contra la delincuencia”, precisó.

Asimismo, enfatizó que a la PNP le falta una central de criminalística, mayor capacidad operativa en inteligencia, y un mayor número de agentes para fortalecer el sistema institucional.

“Tenemos muy poco efectivo para una ciudad tan grande. Vamos a tener la central de la seguridad ciudadana. Estamos incrementando a 150 el número de cámaras de seguridad en todo Juliaca. En esa línea, exhortó a la población a que tomen sus medidas preventivas”, aseguró.

Notas relacionadas
Juliaca: un policía muere tras un ataque armado dentro de su vivienda

Juliaca: un policía muere tras un ataque armado dentro de su vivienda

LEER MÁS
Phillip Butters: dirigentes de Puno atribuyen su renuncia al rechazo que recibió en Juliaca

Phillip Butters: dirigentes de Puno atribuyen su renuncia al rechazo que recibió en Juliaca

LEER MÁS
Familia reclama justicia y apoyo para ingeniero grave en UCI tras atropello de volquete municipal en Juliaca: gastos superan los S/ 30.000

Familia reclama justicia y apoyo para ingeniero grave en UCI tras atropello de volquete municipal en Juliaca: gastos superan los S/ 30.000

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

LEER MÁS
Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

LEER MÁS
Sunedu no puede exigir clases presenciales en carreras de salud: Indecopi declara medida como ilegal

Sunedu no puede exigir clases presenciales en carreras de salud: Indecopi declara medida como ilegal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025