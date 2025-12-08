Alcalde de Juliaca reconoce que el municipio no tiene facultades para enfrentar la delincuencia

Autoridad enfatizó que a la PNP le falta una central de criminalística. Créditos: composición LR.

El alcalde de la provincia San Román, en Puno, Óscar Cáceres, sostuvo que no es tarea del municipio ni la unidad de serenazgo reducir los altos índices de criminalidad en la ciudad calcetera.

La autoridad edil, quien participó de una ceremonia por el día del Ejército, en Puno, indicó que si la Policía Nacional quiere combatir la delincuencia, debe fortalecer su unidad de inteligencia. En ese marco, cuestionó que Juliaca, pese a tener una población de más de 300 mil habitantes, solo tenga dos comisarías importantes.

“El municipio de Juliaca sólo es articulador. No tiene instrumentos que los ayuden porque no tiene facilidades. Yo invoco a la policía a doblegar sus esfuerzos para combatir contra la delincuencia”, precisó.

Asimismo, enfatizó que a la PNP le falta una central de criminalística, mayor capacidad operativa en inteligencia, y un mayor número de agentes para fortalecer el sistema institucional.

“Tenemos muy poco efectivo para una ciudad tan grande. Vamos a tener la central de la seguridad ciudadana. Estamos incrementando a 150 el número de cámaras de seguridad en todo Juliaca. En esa línea, exhortó a la población a que tomen sus medidas preventivas”, aseguró.