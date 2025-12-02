HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Exigen salida de funcionarios por millonarios sueldos y retrasos en proyecto de agua y alcantarillado en Juliaca

La indignación crece en más de 200 urbanizaciones, mientras el Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado acumula demoras y paralizaciones, se habría gastado más de S/4 millones en planillas sin resultados visibles.


Desde el 2022, se han destinado más de 4 millones de soles únicamente al pago de planillas. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.
Desde el 2022, se han destinado más de 4 millones de soles únicamente al pago de planillas. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

La mañana de este 2 de diciembre, dirigentes y beneficiarios del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado de Juliaca protestaron frente a la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP), exigiendo la salida inmediata de todos los funcionarios. Los manifestantes denunciaron que, pese a los retrasos en la ejecución de la obra, los empleados de la UCP perciben sueldos elevados que superan los S/20 mil mensuales, lo que consideran un gasto injustificado frente a la falta de avances.

La indignación ciudadana se centra en los retrasos del componente inicial del proyecto, que debía garantizar el inicio del proyecto del agua potable y alcantarillado para más de 217 urbanizaciones. Sin embargo, el primer componente se encuentra paralizada pero los funcionarios continúan recibiendo salarios que oscilan entre S/9 mil y S/22 mil, generando un fuerte malestar en la población afectada.

TE RECOMENDAMOS

ATACAN A BAL4ZOS A CANDIDATO PRESIDENCIAL RAFAEL BELAUNDE | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Puedes ver: Hermanos universitarios fallecen tras impactar su motocicleta contra camioneta en la vía Juliaca-Coata

lr.pe

Contraloría confirmó exorbitantes gastos

Durante una visita de fiscalización encabezada por el congresista Carlos Zeballos, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, se reveló que desde 2022 hasta la fecha se han destinado más de S/4 millones únicamente al pago de planillas de la UCP. Sin embargo, el proyecto, que contempla cuatro etapas y un presupuesto superior a S/1,700 millones, no ha logrado culminar siquiera la primera fase.

El Componente I, con un presupuesto de S/6 millones, registra apenas un 84% de avance físico y lleva cinco meses paralizado. Inicialmente adjudicado a la empresa Covannor, el contrato fue resuelto por incumplimientos y ahora la obra se ejecuta bajo administración directa, sin cronogramas claros ni supervisión técnica adecuada, lo que incrementa la incertidumbre sobre su culminación.

Eusebio Cabrera Chunga, presidente de la Central de Barrios de Juliaca, señaló que en reiteradas reuniones se advirtió sobre los sueldos exorbitantes de los funcionarios de la UCP, sin que se refleje un rendimiento acorde. Recordó que la primera etapa debió entregarse el 20 de enero de este año, pero fue un fracaso, lo que alimenta la desconfianza de la población hacia la gestión del proyecto.

Pobladores protestaron en los exteriores de la Unidad Coordinadora de Proyecto. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.<br><br>

Pobladores protestaron en los exteriores de la Unidad Coordinadora de Proyecto. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Ante esta situación, los dirigentes anunciaron que están firmando un memorial dirigido al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, solicitando respuestas inmediatas y soluciones concretas para los componentes paralizados. Advirtieron que, de no obtener una respuesta, se sumarán a una paralización contundente en defensa de más de 200 urbanizaciones que continúan perjudicadas por la falta de agua y alcantarillado.

"Son seis puntos que estamos pidiendo, dentro de ellos el cambio de todos los trabajadores que en total son más de 15, si no nos dan respuestas positivas todo Juliaca entrará en una paralización contundente", culminó

Notas relacionadas
Padres de familia acusan a tesorera de promoción de no devolver S/3.500 para fiesta de escolares en Juliaca

Padres de familia acusan a tesorera de promoción de no devolver S/3.500 para fiesta de escolares en Juliaca

LEER MÁS
Hermanos universitarios fallecen tras impactar su motocicleta contra camioneta en la vía Juliaca-Coata

Hermanos universitarios fallecen tras impactar su motocicleta contra camioneta en la vía Juliaca-Coata

LEER MÁS
Joven se salva de ser linchado tras resultar involucrado en robo de una moto en Juliaca

Joven se salva de ser linchado tras resultar involucrado en robo de una moto en Juliaca

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

LEER MÁS
Fuerte temblor en Bellavista se sintió HOY, 2 de diciembre: ¿cuál fue su magnitud, según IGP?

Fuerte temblor en Bellavista se sintió HOY, 2 de diciembre: ¿cuál fue su magnitud, según IGP?

LEER MÁS
Beca Permanencia, resultados 2025: link de Pronabec para ver la lista de seleccionados este martes 2 de diciembre

Beca Permanencia, resultados 2025: link de Pronabec para ver la lista de seleccionados este martes 2 de diciembre

LEER MÁS
Temblor en el Callao: sismo de magnitud 4,6 se sintió también en Lima, según IGP.

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 4,6 se sintió también en Lima, según IGP.

LEER MÁS
Arequipa: mineros informales bloquean la Panamericana Sur por la ampliación del Reinfo

Arequipa: mineros informales bloquean la Panamericana Sur por la ampliación del Reinfo

LEER MÁS
Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025