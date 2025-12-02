Desde el 2022, se han destinado más de 4 millones de soles únicamente al pago de planillas. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

Desde el 2022, se han destinado más de 4 millones de soles únicamente al pago de planillas. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

La mañana de este 2 de diciembre, dirigentes y beneficiarios del Proyecto Integral de Agua y Alcantarillado de Juliaca protestaron frente a la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP), exigiendo la salida inmediata de todos los funcionarios. Los manifestantes denunciaron que, pese a los retrasos en la ejecución de la obra, los empleados de la UCP perciben sueldos elevados que superan los S/20 mil mensuales, lo que consideran un gasto injustificado frente a la falta de avances.

La indignación ciudadana se centra en los retrasos del componente inicial del proyecto, que debía garantizar el inicio del proyecto del agua potable y alcantarillado para más de 217 urbanizaciones. Sin embargo, el primer componente se encuentra paralizada pero los funcionarios continúan recibiendo salarios que oscilan entre S/9 mil y S/22 mil, generando un fuerte malestar en la población afectada.

Contraloría confirmó exorbitantes gastos

Durante una visita de fiscalización encabezada por el congresista Carlos Zeballos, vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, se reveló que desde 2022 hasta la fecha se han destinado más de S/4 millones únicamente al pago de planillas de la UCP. Sin embargo, el proyecto, que contempla cuatro etapas y un presupuesto superior a S/1,700 millones, no ha logrado culminar siquiera la primera fase.

El Componente I, con un presupuesto de S/6 millones, registra apenas un 84% de avance físico y lleva cinco meses paralizado. Inicialmente adjudicado a la empresa Covannor, el contrato fue resuelto por incumplimientos y ahora la obra se ejecuta bajo administración directa, sin cronogramas claros ni supervisión técnica adecuada, lo que incrementa la incertidumbre sobre su culminación.

Eusebio Cabrera Chunga, presidente de la Central de Barrios de Juliaca, señaló que en reiteradas reuniones se advirtió sobre los sueldos exorbitantes de los funcionarios de la UCP, sin que se refleje un rendimiento acorde. Recordó que la primera etapa debió entregarse el 20 de enero de este año, pero fue un fracaso, lo que alimenta la desconfianza de la población hacia la gestión del proyecto.

Pobladores protestaron en los exteriores de la Unidad Coordinadora de Proyecto. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.





Ante esta situación, los dirigentes anunciaron que están firmando un memorial dirigido al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, solicitando respuestas inmediatas y soluciones concretas para los componentes paralizados. Advirtieron que, de no obtener una respuesta, se sumarán a una paralización contundente en defensa de más de 200 urbanizaciones que continúan perjudicadas por la falta de agua y alcantarillado.

"Son seis puntos que estamos pidiendo, dentro de ellos el cambio de todos los trabajadores que en total son más de 15, si no nos dan respuestas positivas todo Juliaca entrará en una paralización contundente", culminó