Phillip Butters: dirigentes de Puno atribuyen su renuncia al rechazo que recibió en Juliaca
Excandidato de Avanza País fue echado de Juliaca la primera semana de octubre de 2025, desde entonces descendió su intención de voto hasta llegar al 1%.
- Phillip Butters se pronuncia tras renunciar a Avanza País: “No existe rigor mínimo para una campaña seria”
- Phillip Butters renuncia a su militancia en Avanza País y se cae su candidatura presidencial
Dirigentes de Juliaca que participaron del rechazo a Phillip Butters la primera semana de octubre, se mostraron de acuerdo con la renuncia del candidato presidencial por Avanza País.
“Él fue botado de Juliaca y a través de él le hemos dicho a la derecha peruana que no los queremos. Era de esperarse, porque después de haber sido un gran terruqueador y después del pésimo recibimiento que tuvo, su candidatura estaba en picada. Este señor no iba a volver a Puno, porque la situación iba a ser peor. Entonces, no le quedaba otra que renunciar”, dijo Esteban Ayquipa, dirigente de las rondas urbanas.
"Puno fue un punto de quiebre"
Raúl Vilca, dirigente de las cuatro zonas de Juliaca, también consideró que Juliaca- Puno fue causante para que desista a ser candidato. “El caso es simple. Estaba deslegitimado. En Puno le hemos demostrado que es un improvisado, que no sabe nada del Perú. Y, como en todo el Perú se protestó, entonces sus expresiones afectaron a todo el Perú. Puno fue un quiebre. La derecha no se ve en ese escenario”, precisó
Ayquipa indicó que sea cual sea la circunstancia, César Acuña, Keiko Fujimori, Rafael López aliada, entre otros no serán bien recibidos en Puno.
“Estos señores siempre estuvieron en contra de Puno, pero por elecciones quieren nuestros votos, pero ya sabemos a qué intereses defienden. Igual (que Butters) serán botados”, dijo.