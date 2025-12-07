HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Arequipa: Policía desmantela laboratorio de PBC oculto en un predio rústico

Agentes hallaron insumos para la producción de PBC y estupefacientes listos para la microcomercialización. Dos hombres fueron detenidos.

Intervención policial halló insumos y droga. Foto: PNP.
Intervención policial halló insumos y droga. Foto: PNP.

El área Antidrogas de la Divincri Arequipa desarticuló una presunta banda criminal dedicada a la elaboración y microcomercialización de Pasta Básica de Cocaína (PBC). En un operativo desarrollado el 6 de diciembre, los agentes allanaron el laboratorio ubicado dentro de un predio precario en en la Asociación Virgen de Chapi, distrito de Paucarpata.

Según la información policial, en una pequeña “salita” se almacenaban insumos para la elaboración artesanal de PBC. Se hallaron bidones con líquidos químicos, catorce envases de ácido industrial, dos sacos de bicarbonato de sodio, ollas con restos de droga, enseres metálicos usados para el filtrado, una balanza digital y cocinas, entre otros objetos. La escena revelaría que este sería uno de los principales puntos de abastecimiento del narcótico en Arequipa.

PUEDES VER: Prácticas médicas ilegales ponen en riesgo a arequipeños: Colegio Médico anuncia plataforma para reportar falsos profesionales

lr.pe

Droga lista para la venta

Sobre sillones, la Policía encontró 12 bolsas transparentes que contenían una sustancia pulverulenta y granulada de color blanquecino, correspondiente a PBC, con un peso aproximado de un kilo cada una, haciendo un total de 12 kilos.

Además, se encontró una bolsa con cuatro envoltorios internos de PBC, que sumaban 250 gramos; y un vaso de vidrio con aproximadamente 50 gramos adicionales. También se incautaron dos “bolas cremosas y húmedas” en proceso de elaboración de PBC, con un peso aproximado de 500 gramos.

Dos hombres fueron detenidos

En el lugar se intervino a dos personas que serían integrantes de la banda criminal ‘Los Capos del Mantaro’. A ambos se les decomisaron sus celulares y S/ 200 en efectivo. Los detenidos son Cristian Mayer Chuquizuta Chicana (29), alias Jota; e Iván Limas Mamani (42), alias Quique. Ambos son investigados por el presunto delito de microcomercialización y elaboración de drogas. La Policía no descarta que operen con más integrantes y en otros distritos.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de turno Gabriela Alarcón Morales, de la Segunda Fiscalía Penal de Paucarpata, Arequipa.

