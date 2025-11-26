Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

La Tinka, la popular lotería de Intralot, realizará nuevo sorteo este miércoles 26 de noviembre, cuyo pozo millonario asciende a los S/11.087.399. Los participantes podrán aspirar a este cuantioso monto o a recompensas menores, según la cantidad de aciertos registrados en sus boletos. Además, el juego incorpora las opciones ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, diseñadas para aumentar las probabilidades de obtener llevarte un premio a casa.

¿A qué hora juega La Tinka?

La Tinka juega los días miércoles y domingos. La transmisión del sorteo se realiza a las 10:50 p.m. a través de América Televisión.