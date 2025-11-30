Revisa los resultados de La Tinka hoy, domingo 30 de noviembre: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka, hoy domingo 30 de noviembre | Foto: La Tinka

La Tinka, la popular lotería de Intralot, realizará nuevo sorteo este domingo 30 de noviembre, cuyo pozo millonario asciende a los S/11.504.926. Los participantes podrán aspirar a este cuantioso monto o a recompensas menores, según la cantidad de aciertos registrados en sus boletos. Además, el juego incorpora las opciones ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, diseñadas para aumentar las probabilidades de obtener llevarte un premio a casa.

Las destacadas cifras y la variedad de premios han contribuido a que los concursantes de este sorteo refuercen la imagen de la marca, que se consolida como una de las más prestigiosas en el país. En esta nota, te proporcionamos toda la información esencial que debes tener en cuenta antes de seleccionar tus números de la suerte.

La Tinka: sorteo en vivo del domingo 30 de noviembre 14:55 ¿Cómo jugar la Tinka? Para participar del famoso sorteo de la Tinka, es imprescindible seguir ciertos pasos. Recuerda que la jugada será fácil y rápida desde la comodidad de tu casa, trabajo o centro de labores. A continuación los pasos: -Debes crearte una cuenta en el sitio web oficial de la Tinka, AQUÍ. -Luego debes recargar saldo. -En el primer paso para jugar, puedes escoger hacerlo de manera regular o comprar Combos Tinkeros. -Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas. -Puedes realizar más jugadas en la zona de juego B, C y D. -También puedes elegir la opción "Al Azar" -Una vez elegido los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último en el Paso 2 a "Finalizar tu compra".