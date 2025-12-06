En el Perú, cada día asesinan en promedio a 5.56 personas, asegura el experto en análisis de datos, Juan Carbajal Soto. De acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), desde que inició el gobierno de José Jerí se ha registrado 306 homicidios. De los cuales, 74 se cometieron en Lima y en pleno estado de emergencia.

Tanto para el ciudadano de a pie y para el presidente, la lucha contra la criminalidad no ha disminuido. En una reciente conferencia de prensa, el mandatario admitió que los asesinatos continúan incrementando. Por ello, sostuvo que en los seis meses que le queda de gestión, su prioridad será "detener el incremento de la violencia".

Estados de emergencia son un fracaso

El exviceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés Cavassa, indicó que los planes de acción contra la inseguridad de José Jerí "no han dado resultados, porque los crímenes continúan". Menciona que la estrategia formulada por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el Ejecutivo "se ha concentrado básicamente en generar un cambio del estilo de comunicación, más que un cambio de estrategia de investigación criminal".

"El estado de emergencia creo que viene demostrando su fracaso, no han frenado ni las extorsiones ni los asesinatos", exhortó.

En la misma línea, el exdirector general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, enfatizó que los 17 estados de emergencias —si se incluye las prórrogas— en los últimos tres años "han sido un fracaso". Para el especialista, los decretos del gobierno de José Jerí son "interesantes" porque se ha tocado seis puntos importantes como identificar el mapa del delito, darle autoridad a la Dirección de Inteligencia Nacional, realizar los encuentros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), patrullaje integrado, entre otros; sin embargo, ninguno se cumple.

"No hay un plan de operaciones, es algo inconcebible. Los estados de emergencias permiten que cuatro garantías personales se dejen de lado como las concentraciones multitudinarias. Pero hace unos días los del Reinfo estaban desplazándose en la av. Abancay más de dos días y no pasaba nada", exclamó Pérez Rocha.

Corrupción y criminalidad en la PNP

Pérez Rocha enfatizó que la Dirección de Inteligencia de la PNP "conoce los lugares donde están los centros de operaciones de las bandas criminales que extorsionan", pese a ello, la Policía no ha podido capturar o desarticular las organizaciones criminales. El exdirector relacionó esta deficiencia con los actos de corrupción de los efectivos.

"En los últimos dos años hemos tenido más de 4500 policías comprometidos en hechos delictivos... y que, recientemente el ministro del Interior dijo que solo se ha pasado a retiro 200 efectivos, pero hay 979 policías que están con órdenes de internamiento de centros penitenciarios por problemas delictivos", indicó.

Por su parte, Valdés Cavassa sostuvo que los serios problemas de corrupción al interior de la institución se debe enfrentan con una reforma completa a la PNP "como una operación al corazón, es operar al paciente con el corazón latiendo".

"Se tiene que intervenir el cuerpo de la Policía y ese cuerpo tiene que seguir operando mientras se va aplicando un sistema de reforma profunda seleccionado a un núcleo duro de oficiales", analizó.

El exviceministro indicó que PNP debe recibir una gran dosis de inversión en tecnología e indumentaria para el personal. Enfatizó que no se puede engañar a los transportistas ni a la ciudadanía, que existen planes que no se pueden realizar a corto plazo como C5.

¿Qué dicen las cifras de homicidios?

Juan Carbajal analizó para este medio que las cifras de homicidios del gobierno de Jerí revelan una tendencia creciente con respecto a anteriores mandatos. "En el gobierno de Dina Boluarte, el Sinadef registró 5450 homicidios durante más de 1000 días, lo que lleva a una media aproximada de 5.25 asesinatos por día. Pero, en el caso de José Jerí, en apenas un poco más de 50 días, su promedio diario es mucho mayor", comentó el experto.

El experto indicó que los datos actualizados al 6 de diciembre ya superar los casos de homicidios registrado durante el año 2024. "El año no termina y la tendencia, lamentablemente, va a incrementar. Vamos a seguir perdiendo vidas de aquí al 31 de diciembre.

Asimismo, señaló que en el último reporte actualizado del Sistema de Registro y Control de Denuncias (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú, este año las denuncias por extorsión se incrementaron "históricamente". A ello, resaltó que en la reciente actualización de cifras de la plataforma "le ha llamado la atención"

"Mensualmente, las denuncias a nivel nacional de todos los delitos de robo, estafa u otros estaban alrededor de los 70 mil, pero en noviembre un bajón tremendo. Prácticamente, ha sido un abismo de 60 mil... No guarda relación con la tendencia que se venía presentando en meses anteriores y muchos menos con la realidad actual. Es muy extraño", puntualizó el analista.

¿En qué plan de seguridad debería trabajar el Gobierno?

Frank Casas Sulca, experto en políticas de control y seguridad ciudadana, aclaró que la cifra que ofrece el Sinadef es una información global y que no está a detalle, por lo que los homicidios no son únicamente por crimen organizado, sino otros casos y que, las decisiones se tienen que tomar sobre la base de una información más concreta.

"Es probable que continúe el crecimiento (de homicidios), porque lo vemos en los medios de comunicación, lo demandan distintos sectores que se ven afectados, como el transporte público... Es un problema que no viene de ahora y, por lo tanto, es poco probable que en pocos meses esta tendencia se detenga. No es tan sencillo", explicó.

Casas sostiene que para ver efectos positivos se debe profundizar que el problema de la criminalidad no solo tiene que ver con la presencia de organizaciones delictivas, sino con una serie de factores que influye en la crisis.

"Esto persiste por el comercio ilegal de armas de fuego que no son controlados. Es una realidad en el que incluso se involucra a oficiales".

Sobre el reciente anuncio del presidente de traer especialistas en seguridad de Estados Unidos e implementar el Plan Bratton, el experto indicó que esta acción es un "acto simbólico - político, que verdaderamente técnico".

"En principio no sabemos que contiene o contendría este nuevo plan barato adaptado al país, pero fuera del ámbito político, es que los problemas de cada país son distintos y complejos. El perú tiene una geografía muy compleja, la situación de criminalidad responde a diferentes causalidades. Más que si quieres llamar Bratton u otro nombre como Bukele, esto no es lo que se requiere. No va a responder a los verdaderos problemas asociados a nuestra criminalidad que, por cierto, ya está sobre diagnosticada.

