El Poder Judicial autorizó que el ciudadano peruano Jossimar Cabrera sea entregado este viernes 12 de diciembre a los Agentes Alguaciles Federales de los Estados Unidos, como parte del procedimiento de extradición pasiva solicitado por ese país para que sea procesado por el presunto asesinato de su esposa, Sheylla Gutiérrez.

De acuerdo con la disposición judicial, Cabrera será excarcelado del penal de Ancón I y puesto bajo custodia de cuatro agentes de Interpol Lima, quienes lo trasladarán hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao. En ese lugar, será entregado a tres agentes federales estadounidenses que se encargarán de su traslado por vía aérea a territorio norteamericano.

La medida fue adoptada por el juez Óscar Torres Mego, quien además ordenó que se cursen los oficios correspondientes al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a la Oficina Central Nacional de Interpol en Lima y a otras entidades vinculadas al proceso, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo del traslado, así como la seguridad y la integridad física del extraditable.

Extradición fue aprobada por el gobierno

Cabe recordar que el pasado 29 de octubre, el Gobierno peruano aprobó la solicitud de extradición formulada por los Estados Unidos, la cual ya había sido declarada procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República.

Previamente, el 28 de agosto, el Trigésimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictó detención preventiva por nueve meses contra Cabrera con fines de extradición. El investigado se presentó ante las autoridades de Interpol en Santiago de Surco tras retornar al país el 16 de agosto junto a sus tres hijos, procedente de California, días después de ocurrido el crimen por el que ahora será procesado en territorio estadounidense.

Sheylla Gutiérrez: ¿qué ocurrió con peruana en EE. UU.?

Sheylla Gutiérrez, de nacionalidad peruana, perdió la vida en agosto de este año en un condado del estado de California, donde residía junto a su esposo y sus tres hijos. El hecho fue reportado a las autoridades locales, que acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre un posible caso de violencia al interior de una vivienda. La escena fue acordonada para las diligencias iniciales mientras se iniciaba la investigación penal.

Las primeras indagaciones permitieron a la policía establecer que se trataba de un homicidio, ya que una cámara de seguridad captó al esposo moviendo lo que los investigadores describen como “un objeto voluminoso envuelto” — tras el cual se sospecha que podría haber trasladado el cuerpo.

Tras conocerse el fallecimiento, la familia de Sheylla, en especial su madre y hermana, había denunciado que la pareja mantenía una relación con episodios de violencia doméstica antes del crimen, y no descartaron un posible feminicidio. Mientras tanto, sus hijos quedaron bajo el resguardo de su padre en un primer momento. Días después, Jossimar Cabrera dejó el territorio estadounidense y viajó al Perú con ellos.

