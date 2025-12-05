HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Prácticas médicas ilegales ponen en riesgo a arequipeños: Colegio Médico anuncia plataforma para reportar falsos profesionales

"No todo el que está con saco blanco es médico", enfatizó el personal de salud. Asimismo, revelaron que cada vez son más frecuentes los falsos profesionales que utilizan sellos alterados e identidades de médicos fallecidos, poniendo en riesgo a cientos de personas.


Colegio Médico de Arequipa reveló que se han detectado consultorios ilegales en el centro de la ciudad. Créditos: composición LR.
Colegio Médico de Arequipa reveló que se han detectado consultorios ilegales en el centro de la ciudad. Créditos: composición LR.

Los integrantes del Colegio Médico de Arequipa expresaron su preocupación ante el aumento de prácticas médicas irregulares en la región. Ellos revelaron que cada cierto tiempo ingresan pacientes a la Unidad de Cuidados Intensivos en muy mal estado de salud, como resultado de un mal diagnóstico o tras someterse a intervenciones dirigidas por falsos médicos o cosmiatras.

Puedes ver: Continúan las protestas en Arequipa: "No queremos ampliación, queremos una ley propia para poder trabajar"

lr.pe

Anuncios atractivos que prometen belleza y juventud a costa de la salud

Según expusieron los profesionales, se han detectado a "cosmiatras" que realizan procedimientos estéticos invasivos, como la aplicación de ácido hialurónico, botox, plasma, entre otros, pese a que esta actividad solo la puede llevar a cabo un cirujano o dermatólogo capacitado.

"La población está yendo a aplicarse botox y plasma rico en plaquetas sin saber que están en riesgo; esto solo lo debe hacer un médico don título y con especialidad en dermatología, rinoplastia o cirugía plástica. Los cosmiatras solo están facultados para hacer procedimiento externos", precisó la titular de la secretaría contra el ejercicio ilegal de la medicina del Colegio Médico de Arequipa, Elizabeth Rojas.

Casos irregulares reportados

Asimismo, la médico reveló que se han descubierto lugares "privados", en los que personas inescrupulosas realizan procedimientos sin autorización. Muchos de estos casos han sido reportados en su plataforma.

De acuerdo al Colegio Médico de Arequipa, hasta la fecha, hay dos decenas de reportes sobre médicos ilegales. Uno de ellos es el de una cosmiatra que ejercía en un local del centro de la ciudad. Ella mostraba todas las autorizaciones sanitarias a sus pacientes y aseguraba haber cumplido capacitaciones en Brasil para la aplicación de ácido hialurónico como parte de una rinomodelación.

Otro caso reportado es el de una licenciada en enfermería que ejercía bajo el falso título de ginecobstetra. Esta persona atendía a sus pacientes en un local ubicado frente al Hospital Honorio Delgado Espinoza. Se calcula que la falsa especialista habría sacado más de 100 ecografía, utilizando un sello médico sin autorización.

Puedes ver: Arequipa: obrero fallece tras tropezar y caer de una altura de cuatro pisos

lr.pe

"Las ecografías obstétricas solo pueden realizarlas los médicos con especialidad en ginecobstetricia, médicos radiólogos o médicos capacitados en ultra sonografía en base a leyes y un marco normativo", explicó Rojas.

En esa línea, la profesional manifestó que sospechan de más casos en diversos distritos de Arequipa, los cuales deben ser investigados con prontitud. Al respecto, detalló que, en Lima, ya se han registrados detenciones a falsos médicos, como es el caso de una cosmiatra encontrada in fraganti aplicando plasma rico en plaquetas en los glúteos una mujer. Durante el operativo también hallaron paquetes de peptonas y otras sustancias modelantes que no contaban con registro sanitario.

¿Dónde pueden alertar sobre falsos médicos?

Cualquier acto médico irregular/ilegal puede ser reportado en la plataforma: https://reportaelejercicioilegaldelamedicina.cmp.org.pe/. Este proceso es completamente anónimo.

Además, para conocer más sobre el profesional de la salud que brindará sus servicios, se puede visitar: cmp.org.pe/conoce-a-tu-medico/. En esta plataforma se otorgará el perfil actualizado del médico con sus certificados.

Finalmente, la decana del Colegio Médico de Arequipa, Mirian Aliaga, reveló que los adultos mayores que deseen hacer su reporte, pero no cuentan con conocimiento de la web, pueden acercarse al local del Colegio Médico, ubicado en el cercado, calle San Rafael N° 301, Los Ángeles.

