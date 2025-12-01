Arequipa: mineros informales bloquean la Panamericana Sur por la ampliación del Reinfo

Más de 500 mineros artesanales en vías de formalización bloquearon el kilómetro 782 de la Panamericana Sur en el distrito Ocoña, provincia de Camaná, en la región Arequipa. Con la medida de fuerza buscan presionar al pleno de Congreso para que apruebe la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), figura que les permite seguir laborando a pesar de que no hayan concluido su inscripción de manera oficial.

El bloqueo minero empezó cerca de las 11 a.m. de este 1 de diciembre con la presencia de diferentes gremios mineros de la zona de Secocha. No solo se aglutinaron los extractivistas, también comerciantes de los asentamientos mineros. Luego realizaron una marcha hacia el puente sobre el río Ocoña.

El acuerdo del primer día es que el bloqueo se dará con treguas cada cuatro horas para el pase vehicular. Para las 2 p.m., la información de Policía de Carreteras era que la vía seguía obstruida, además era el único punto cercado en la Panamericana Sur de Arequipa. Desde el Terminal Terrestre de la ciudad de Arequipa la venta de pasajes a Lima seguía normal y sin variaciones en el precio.

Los representantes mineros advirtieron que para este martes 2 de diciembre se espera que se adhieran mayor número de bases, quienes provendrán de las labores de Venado, Eugenia o Miski.

Contingente policial llegó a la zona de protesta. Créditos: difusión





Último bloqueo minero terminó con un fallecido

Vale recordar que el último bloqueo de mineros informales por la ampliación del Reinfo fue en el mes de julio. Dicha protesta acabó con una intervención policial cuyo saldo fue un fallecido en Chala, provincia de Caravelí, en el kilómetro 619 de la Panamericana Sur.