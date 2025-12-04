Continúan las protestas en Arequipa: "No queremos ampliación, queremos una ley propia para poder trabajar"

La jornada de protestas en Arequipa acumula varias horas. Diversas asociaciones mineras continúan movilizándose para exigir la atención de las autoridades. Ellos manifiestan sentirse ignorados por el Ejecutivo. "No conocen nuestra realidad, nos tienen de ampliación en ampliación desde 2012", exclamó una de las presentes.

Desde el 1 de diciembre, los mineros iniciaron una jornada de protestas que ha incluido el bloqueo de vías. Desde Ocoña, exactamente desde el kilómetro 782, en Camaná, los viajeros y conductores manifestaron su molestia tras quedarse varados por largas horas. Pese a ello, los manifestantes se han mantenido firmes en su medida, pues revelan estar cansados de hacer el pedido desde hace décadas.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA: LA MANIOBRA DEL CONGRESO DETRÁS DE LA INHABILITACIÓN | FUERTE Y CLARO

Piden ley para trabajar

El vocero Simón Quispe indicó que su deseo, y el de sus compañeros, es trabajar amparados en una ley, por lo que, de no tener una respuesta positiva van a radicalizar. "No queremos solo una ampliación, sino una nueva ley propia, para que podamos trabajar libremente (…) vamos a continuar la protesta, dando treguas para no afectar al ciudadano, pero seguiremos porque no queremos un alivio de uno o dos años", comentó.

"Queremos trabajar libremente", manifestaron los mineros artesanales. Créditos: cortesía.





Sin embargo, durante la manifestación aún se observan carteles pidiendo una nueva ampliación. "Exigimos la ampliación del proceso de formalización. La pequeña minería sostiene a millones de peruanos, sin ella se perderían empleos", se lee.

Para muchos mineros, esta solicitud aún posee valor. En esa línea, este jueves 4 de diciembre, el Congreso debate una ampliación del Reinfo hasta el 2027. "El Gobierno quiere eliminarnos para beneficiar a las transnacionales", manifestó un vocero.

Puntos de concentración

En Ocoña, Camaná, se concentran la mayor cantidad de mineros artesanales. El último miércoles 3 de diciembre, llegaron camiones, decorados con banderas peruanas, que movilizaban a las bases de Chachas y Nabo de Oro. Entre las asociaciones presentes están: 1 de Mayo; Copa de Oro; Sonia Luisa; Seleccionadora Estrella 2, conformada únicamente por mujeres; Tres Marías Central; Labor minera, entre otros. En tanto, en las redes sociales se continúan difundiendo convocatorias a la protesta, la cual incluye movilización gratuita.

Un panorama similar se vive en Secocha, también en Camaná, una provincia conocida por su actividad minera artesanal. En las últimas horas se ha registrado un ambiente tenso. La avenida principal, que por lo general luce transitada y con un flujo comercial constante, muestra varios locales cerrados. Algunos comerciantes decidieron atender tras las rejas ante el temor de que la protesta escale a conflictos.

Protestas a nivel nacional

Esta jornada de protestas no solo se limita al panorama arequipeño. Desde el 17 de noviembre, decenas de mineros viajaron a Lima para hacer lo propio. Su lucha se ha mantenido activa hasta la fecha. Ellos se sustentan con donaciones y durmiendo en carpas en condiciones precarias.

Por el momento, las protestas continúan de manera indefinida hasta obtener una respuesta positiva desde el Gobierno.