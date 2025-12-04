HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 04 de diciembre

Sociedad

Continúan las protestas en Arequipa: "No queremos ampliación, queremos una ley propia para poder trabajar"

Miles de mineros y mineras se mantiene entre treguas y bloqueos en las vías; mientras, desde Camaná, otro grupo de manifestantes recorren varios kilómetros exigiendo respuestas al Gobierno.


Los principales puntos de protesta son Ocoña y Secocha. Créditos: cortesía.
Los principales puntos de protesta son Ocoña y Secocha. Créditos: cortesía.

La jornada de protestas en Arequipa acumula varias horas. Diversas asociaciones mineras continúan movilizándose para exigir la atención de las autoridades. Ellos manifiestan sentirse ignorados por el Ejecutivo. "No conocen nuestra realidad, nos tienen de ampliación en ampliación desde 2012", exclamó una de las presentes.

Desde el 1 de diciembre, los mineros iniciaron una jornada de protestas que ha incluido el bloqueo de vías. Desde Ocoña, exactamente desde el kilómetro 782, en Camaná, los viajeros y conductores manifestaron su molestia tras quedarse varados por largas horas. Pese a ello, los manifestantes se han mantenido firmes en su medida, pues revelan estar cansados de hacer el pedido desde hace décadas.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA: LA MANIOBRA DEL CONGRESO DETRÁS DE LA INHABILITACIÓN | FUERTE Y CLARO

Puedes ver: Tía María: agricultores anuncian paro el 16 y 17 de diciembre en el Valle de Tambo, mientras Southern continúa construcción del proyecto

lr.pe

Piden ley para trabajar

El vocero Simón Quispe indicó que su deseo, y el de sus compañeros, es trabajar amparados en una ley, por lo que, de no tener una respuesta positiva van a radicalizar. "No queremos solo una ampliación, sino una nueva ley propia, para que podamos trabajar libremente (…) vamos a continuar la protesta, dando treguas para no afectar al ciudadano, pero seguiremos porque no queremos un alivio de uno o dos años", comentó.

"Queremos trabajar libremente", manifestaron los mineros artesanales. Créditos: cortesía.<br><br>

"Queremos trabajar libremente", manifestaron los mineros artesanales. Créditos: cortesía.

Sin embargo, durante la manifestación aún se observan carteles pidiendo una nueva ampliación. "Exigimos la ampliación del proceso de formalización. La pequeña minería sostiene a millones de peruanos, sin ella se perderían empleos", se lee.

Para muchos mineros, esta solicitud aún posee valor. En esa línea, este jueves 4 de diciembre, el Congreso debate una ampliación del Reinfo hasta el 2027. "El Gobierno quiere eliminarnos para beneficiar a las transnacionales", manifestó un vocero.

Puedes ver: Arequipa: obrero fallece tras tropezar y caer de una altura de cuatro pisos

lr.pe

Puntos de concentración

En Ocoña, Camaná, se concentran la mayor cantidad de mineros artesanales. El último miércoles 3 de diciembre, llegaron camiones, decorados con banderas peruanas, que movilizaban a las bases de Chachas y Nabo de Oro. Entre las asociaciones presentes están: 1 de Mayo; Copa de Oro; Sonia Luisa; Seleccionadora Estrella 2, conformada únicamente por mujeres; Tres Marías Central; Labor minera, entre otros. En tanto, en las redes sociales se continúan difundiendo convocatorias a la protesta, la cual incluye movilización gratuita.

Un panorama similar se vive en Secocha, también en Camaná, una provincia conocida por su actividad minera artesanal. En las últimas horas se ha registrado un ambiente tenso. La avenida principal, que por lo general luce transitada y con un flujo comercial constante, muestra varios locales cerrados. Algunos comerciantes decidieron atender tras las rejas ante el temor de que la protesta escale a conflictos.

Protestas a nivel nacional

Esta jornada de protestas no solo se limita al panorama arequipeño. Desde el 17 de noviembre, decenas de mineros viajaron a Lima para hacer lo propio. Su lucha se ha mantenido activa hasta la fecha. Ellos se sustentan con donaciones y durmiendo en carpas en condiciones precarias.

Por el momento, las protestas continúan de manera indefinida hasta obtener una respuesta positiva desde el Gobierno.

Notas relacionadas
Arequipa: obrero fallece tras tropezar y caer de una altura de cuatro pisos

Arequipa: obrero fallece tras tropezar y caer de una altura de cuatro pisos

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

LEER MÁS
Tía María: agricultores anuncian paro el 16 y 17 de diciembre en el Valle de Tambo, mientras Southern continúa construcción del proyecto

Tía María: agricultores anuncian paro el 16 y 17 de diciembre en el Valle de Tambo, mientras Southern continúa construcción del proyecto

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Línea 2 del Metro de Lima y Callao anuncia que operará con normalidad el 6 de diciembre tras reestructuración de mantenimiento

Línea 2 del Metro de Lima y Callao anuncia que operará con normalidad el 6 de diciembre tras reestructuración de mantenimiento

LEER MÁS
Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

LEER MÁS
Secuestran a empresario peruano en Bolivia con armas de guerra: delincuentes piden US$ 300.000 por rescate

Secuestran a empresario peruano en Bolivia con armas de guerra: delincuentes piden US$ 300.000 por rescate

LEER MÁS
Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

LEER MÁS
El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

El 'Profesor', sujeto que asaltó el Banco Central de Barcelona, fue extraditado a Perú por narcotráfico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025