Jueza dispone notificar en braille a víctima de violencia

La jueza titular del 7.º Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, Liz Figueroa Tejada, dispuso que las medidas de protección otorgadas a una madre de familia con discapacidad visual sean notificadas en sistema Braille, garantizando su adecuado acceso a la justicia y el pleno ejercicio de sus derechos.

Para el cumplimiento de esta disposición, la notificadora del Módulo Judicial Integrado, Karla Pacheco Zúñiga y la asistente social, Lidia Chipana Tapia, dieron lectura íntegra a la resolución judicial y entregaron a la usuaria el documento original impreso en Braille, gracias a la impresora especializada adquirida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa para fortalecer la atención inclusiva a las personas en condición de vulnerabilidad.

La magistrada ordenó que Juan S. Ch. se abstenga de ejercer cualquier acto de violencia física o psicológica contra su conviviente, quien era objeto de constantes humillaciones debido a su discapacidad visual. Las medidas de protección también alcanzan a la hija menor de ambos, de 10 años, quien también padece violencia psicológica.

Asimismo, se ha dispuesto que el agresor pase evaluación psicológica y psiquiátrica y participe de las terapias que imparte la Asociación de Alcohólicos Anónimos, sin perjuicio de remitir copias al Ministerio Público en caso de incumplimiento de las disposiciones judiciales emitidas y de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.