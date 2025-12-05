HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     
Judicialidad

Jueza dispone notificar en braille a víctima de violencia

Personal del Módulo Judicial Integrado de CSJAR notificó medidas de protección.

Las medidas también protegen a una menor de 10 años, incluyendo evaluaciones y terapias. Fuente: Difusión.
Las medidas también protegen a una menor de 10 años, incluyendo evaluaciones y terapias. Fuente: Difusión.

La jueza titular del 7.º Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, Liz Figueroa Tejada, dispuso que las medidas de protección otorgadas a una madre de familia con discapacidad visual sean notificadas en sistema Braille, garantizando su adecuado acceso a la justicia y el pleno ejercicio de sus derechos.

Para el cumplimiento de esta disposición, la notificadora del Módulo Judicial Integrado, Karla Pacheco Zúñiga y la asistente social, Lidia Chipana Tapia, dieron lectura íntegra a la resolución judicial y entregaron a la usuaria el documento original impreso en Braille, gracias a la impresora especializada adquirida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa para fortalecer la atención inclusiva a las personas en condición de vulnerabilidad.

La magistrada ordenó que Juan S. Ch. se abstenga de ejercer cualquier acto de violencia física o psicológica contra su conviviente, quien era objeto de constantes humillaciones debido a su discapacidad visual. Las medidas de protección también alcanzan a la hija menor de ambos, de 10 años, quien también padece violencia psicológica.

Asimismo, se ha dispuesto que el agresor pase evaluación psicológica y psiquiátrica y participe de las terapias que imparte la Asociación de Alcohólicos Anónimos, sin perjuicio de remitir copias al Ministerio Público en caso de incumplimiento de las disposiciones judiciales emitidas y de ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.

Notas relacionadas
Continúan las protestas en Arequipa: "No queremos ampliación, queremos una ley propia para poder trabajar"

Continúan las protestas en Arequipa: "No queremos ampliación, queremos una ley propia para poder trabajar"

LEER MÁS
Arequipa: obrero fallece tras tropezar y caer de una altura de cuatro pisos

Arequipa: obrero fallece tras tropezar y caer de una altura de cuatro pisos

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Superior de Justicia de Moquegua acredita a nuevas orientadoras judiciales para fortalecer el acceso a la justicia

Corte Superior de Justicia de Moquegua acredita a nuevas orientadoras judiciales para fortalecer el acceso a la justicia

LEER MÁS
Corte de Lambayeque realiza pagos a sus trabajadores con su propio presupuesto

Corte de Lambayeque realiza pagos a sus trabajadores con su propio presupuesto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Judicialidad

Nueva práctica de digitalización de expedientes agilizará el ingreso de medios probatorios en materia civil

Juez dispone nueve meses de prisión preventiva contra una pareja por extorsión a un centro educativo

Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025