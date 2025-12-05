SECIGRISTAS de la CSJAR culminaron sus prácticas con singular éxito

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, dio por culminado el programa SECIGRA del presente año, con una emotiva ceremonia, donde la presidencia entregó las constancias correspondientes al ejercicio de este período de prácticas pre profesionales que tuvieron la oportunidad de realizar un grupo de 30 estudiantes.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, reconoció el importante trabajo que realizaron durante el presente año los SECIGRISTAS de las diferentes universidades de la ciudad, el mismo que cumplieron con compromiso, responsabilidad, disciplina y puntualidad; expresando además su deseo de éxito en el ejercicio de su carrera profesional.

En su momento, la Jefa de la Unidad de Administración y Finanzas, Nadia Gonzales Dueñas, destacó la predisposición de los secigristas por aprender, fortalecer sus habilidades y poner en práctica sus conocimientos en un entorno real de administración de justicia como lo que constituye la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Los secigristas que participaron de este programa en la Corte de Justicia de Arequipa pertenecen a las escuelas profesionales de Católica de Santa María, Católica San Pablo, Universidad Continental, San Martin de Porras, La Salle, Nacional de San Agustín y Tecnológica del Perú.

Este grupo de entusiastas jóvenes fueron asignados a las dependencias judiciales, 15 de Agosto de Paucarpata, Constitucionales, 1er. juzgado de Paz Letrado de Hunter, Cerro Colorado y Mariano Melgar; además de la sede central. Asimismo apoyaron funciones jurisdiccionales en los juzgaos de Familia de Cerro Colorado, Hunter y Mariano Melgar.

Igualmente hicieron sus prácticas pre profesionales oficiales en los Módulos Civil, Laboral, Penal, Presidencia, Sala Civil Mixta Transitoria y Módulo de Sanción Penal de Paucarpata.