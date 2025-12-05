HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     
Sociedad

PNP capturó a sicario de 19 años que disparó a colectivero en San Borja: confesó que iba a recibir S/3.000 tras ataque

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, confirmó la captura y mencionó un posible conflicto entre familias como causa del ataque en San Borja. Las investigaciones continúan tras la detención del agresor, identificado como Jorge Jeremy Pardo Figueroa y Garza.

Sicario fue capturado minutos después del ataque y las autoridades presumen un ajuste de cuentas.
Sicario fue capturado minutos después del ataque y las autoridades presumen un ajuste de cuentas. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un sicario de 19 años, identificado como Jorge Jeremy Pardo Figueroa y Garza, alias ‘Chato’, fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras disparar contra un colectivero identificado como Eduardo Quisquivan Gómez, de 29 años, en San Borja, este viernes 5. La intervención, realizada por agentes de la comisaría del distrito, se efectuó minutos después del atentado y contó con el apoyo de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri.

Durante la captura, se le encontró un arma de fuego y confesó al coronel Renzo Revoredo que recibiría S/3.000 tras el ataque. Las autoridades presumen que se trató de un ajuste de cuentas y el detenido también indicó que disparó en dos ocasiones contra su víctima. Actualmente, permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones. Registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Transportistas dan ultimátum de 7 días al Gobierno de José Jerí: exigen plan contra la inseguridad o irán a paro de 48 horas

lr.pe

Disparan contra colectivero en San Borja

A las 9.10 de la mañana, el agresor se encontraba cerca de la avenida Aviación, mientras Eduardo Quisquiván realizaba su recorrido habitual por la avenida Javier Prado. En ese momento, vestido con una capucha blanca, el atacante se acercó a la unidad y disparó en dos ocasiones contra el conductor.

A pesar del ataque, la víctima logró huir del auto para protegerse de los disparos. Una vez a salvo, fue auxiliada por agentes de la PNP. Serenos del distrito persiguieron al delincuente, quien escapó a bordo de una moto lineal. Posteriormente, descendió del vehículo, se cambió de ropa y abordó un bus de transporte público para pasar desapercibido. Aun así, horas después fue capturado por efectivos de la Policía Nacional.

PUEDES VER: Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Ministro del Interior se pronunció tras ataque contra colectivero en San Borja

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, destacó la captura por parte de los agentes policiales y señaló que se maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas por rivalidad entre familias. "Todo esta monitoreado, todo está sincronizado y tenemos la identidad de todos los que están al otro lado", declaró a los medios de comunicación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Miraflores: hombre es encontrado sin vida cerca de Larcomar con múltiples impactos de bala

Miraflores: hombre es encontrado sin vida cerca de Larcomar con múltiples impactos de bala

LEER MÁS
Asesinan a animador de fiestas en su vivienda en Huaycán: víctima investigaba la muerte de su hermano

Asesinan a animador de fiestas en su vivienda en Huaycán: víctima investigaba la muerte de su hermano

LEER MÁS
Asesinan a empresario peruano que fue secuestrado en Bolivia: delincuentes pedían casi S/100.000 por rescate a su familia

Asesinan a empresario peruano que fue secuestrado en Bolivia: delincuentes pedían casi S/100.000 por rescate a su familia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

LEER MÁS
Transportistas dan ultimátum de 7 días al Gobierno de José Jerí: exigen plan contra la inseguridad o irán a paro de 48 horas

Transportistas dan ultimátum de 7 días al Gobierno de José Jerí: exigen plan contra la inseguridad o irán a paro de 48 horas

LEER MÁS
Incendio en karaoke deja a 10 estudiantes fallecidos en Puno: denuncian que el local era clandestino y tenía orden de cierre

Incendio en karaoke deja a 10 estudiantes fallecidos en Puno: denuncian que el local era clandestino y tenía orden de cierre

LEER MÁS
Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

LEER MÁS
Covid-19 repunta: Minsa confirma aumento de contagios en Lima y acumula 111 casos en lo que va de 2025

Covid-19 repunta: Minsa confirma aumento de contagios en Lima y acumula 111 casos en lo que va de 2025

LEER MÁS
Tres policías son condenados a seis años de prisión por haber solicitado S/50.000 a detenido

Tres policías son condenados a seis años de prisión por haber solicitado S/50.000 a detenido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025