Sicario fue capturado minutos después del ataque y las autoridades presumen un ajuste de cuentas. | Foto: Composición LR/ Difusión

Sicario fue capturado minutos después del ataque y las autoridades presumen un ajuste de cuentas. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un sicario de 19 años, identificado como Jorge Jeremy Pardo Figueroa y Garza, alias ‘Chato’, fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras disparar contra un colectivero identificado como Eduardo Quisquivan Gómez, de 29 años, en San Borja, este viernes 5. La intervención, realizada por agentes de la comisaría del distrito, se efectuó minutos después del atentado y contó con el apoyo de la División de Investigación de Extorsiones de la Dirincri.

Durante la captura, se le encontró un arma de fuego y confesó al coronel Renzo Revoredo que recibiría S/3.000 tras el ataque. Las autoridades presumen que se trató de un ajuste de cuentas y el detenido también indicó que disparó en dos ocasiones contra su víctima. Actualmente, permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones. Registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

TE RECOMENDAMOS EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Disparan contra colectivero en San Borja

A las 9.10 de la mañana, el agresor se encontraba cerca de la avenida Aviación, mientras Eduardo Quisquiván realizaba su recorrido habitual por la avenida Javier Prado. En ese momento, vestido con una capucha blanca, el atacante se acercó a la unidad y disparó en dos ocasiones contra el conductor.

A pesar del ataque, la víctima logró huir del auto para protegerse de los disparos. Una vez a salvo, fue auxiliada por agentes de la PNP. Serenos del distrito persiguieron al delincuente, quien escapó a bordo de una moto lineal. Posteriormente, descendió del vehículo, se cambió de ropa y abordó un bus de transporte público para pasar desapercibido. Aun así, horas después fue capturado por efectivos de la Policía Nacional.

PUEDES VER: Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Ministro del Interior se pronunció tras ataque contra colectivero en San Borja

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, destacó la captura por parte de los agentes policiales y señaló que se maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas por rivalidad entre familias. "Todo esta monitoreado, todo está sincronizado y tenemos la identidad de todos los que están al otro lado", declaró a los medios de comunicación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real