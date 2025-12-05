HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a animador de fiestas en su vivienda en Huaycán: víctima investigaba la muerte de su hermano

Wilbert Lara Cruz, conocido animador de fiestas, fue asesinado a disparos en Huaycán, Ate, a plena luz del día, mientras regresaba a su casa junto a un amigo. Hace dos años, su hermano falleció en similares circunstancias en una loza deportiva de la zona.

Asesinan a animador de fiestas en su vivienda en Huaycán
Asesinan a animador de fiestas en su vivienda en Huaycán | Foto: Latina.

Wilbert Lara Cruz, de 47 años, fue asesinado de ocho disparos a plena luz del día y en la puerta de su casa cuando se encontraba junto a un amigo en la avenida Andrés Avelino Cáceres, en la localidad de Huaycán, en el distrito de Ate. La víctima era muy conocida por sus vecinos por dedicarse a animar fiestas con música tropical y chicha en la zona.

Tras el hecho, suscitado a las 8 de la mañana del último jueves, fue llevado de emergencia al hospital de Huaycán, pero falleció en el camino. Luego de confirmarse su muerte, su familia encendió un par de velas y algunas de las prendas del cantante en los exteriores de su domicilio.

PUEDES VER: Miraflores: hombre es encontrado sin vida cerca de Larcomar con múltiples impactos de bala

Víctima investigaba asesinato de su hermano

Hace dos años, el hermano mayor de la víctima, Elber Lara Cruz, padre de cuatro niños, fue asesinado de 25 disparos luego de terminar de jugar fútbol en una loza deportiva de la zona. Según vecinos de la zona, Wilbert habría sido acribillado por delincuentes que buscaban silenciarlo por estar investigando el crimen de su familiar. La Depincri de Ate investiga el caso para determinar el motivo del ataque, así como si ambas muertes están vinculadas.

Por su parte, sus familiares desconocen si el animador venía recibiendo amenazas de muerte o si era extorsionado por bandas delictivas. Asimismo, revelaron que, al momento del hecho, el difunto retornaba a su casa junto a una persona, quien se encontraba con el rostro cubierto con una capucha, tras realizar un evento durante la madrugada.

Su padre, quien salió a trabajar por la mañana, se enteró del asesinato minutos después de sucedido. Los autores del crimen llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas. Primero dispararon seis veces a Lara Cruz y luego regresaron a los pocos segundos para ultimarlo con dos disparos más. Dos balas impactaron en su cabeza.

