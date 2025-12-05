HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     
Sociedad

Lambayeque: alumnos de la UNPRG exigen fin de la huelga de docentes y reinicio de clases

Los estudiantes indican que la paralización de labores por 26 días los está perjudicado en sus últimas evaluaciones y presentación de trabajos finales.


Huelga de docentes inició el 10 de noviembre para exigir mayor presupuesto. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.
Huelga de docentes inició el 10 de noviembre para exigir mayor presupuesto. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Cansados de esperar por el término de la huelga indefinida de sus docentes, iniciada a comienzos de noviembre, alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque protestaron este viernes 5 de diciembre para exigir el cese de la paralización de las actividades académicas y el urgente reinicio de las clases.

Puedes ver: Techo de colegio en Chiclayo se desploma durante clases: 80 % de la infraestructura estaría en riesgo de colapsar

lr.pe

Con un plantón en la puerta principal de su casa de estudios, este grupo de estudiantes indicó que la huelga, que ya lleva 26 días, los vienen perjudicando gravemente en las evaluaciones programadas y presentación de trabajos finales correspondientes a la última etapa del ciclo universitario. Asimismo, ocasiona gastos en los jóvenes que vienen de otras regiones.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
universitarios exigen el cese de la paralización para poder continuar con su jornada académica. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.<br><br>

universitarios exigen el cese de la paralización para poder continuar con su jornada académica. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

"Hemos presentado un documento al Rectorado para pedir la reprogramación del calendario académico, pero no hemos tenido respuesta y seguimos con las dudas. Pedimos (a los docentes) que se reconsidere este medida de lucha y se levante la huelga ya", declaró Jonner Santisteban, presidente del Frente Académico Social (FAS) de la UNPRG.

Huelga de docentes

Como se informó en su momento, la huelga de docentes de la UNPRG inició el 10 de noviembre para demandar al gobierno del presidente José Jerí que se otorgue mayor presupuesto para esta universidad pública lambayecana y se cumpla con la homologación de los sueldos de los profesores. Estos pedidos se han trasladado en forma de plantones y marchas, tanto en Lambayeque, como en la misma ciudad de Chiclayo.

Notas relacionadas
Techo de colegio en Chiclayo se desploma durante clases: 80 % de la infraestructura estaría en riesgo de colapsar

Techo de colegio en Chiclayo se desploma durante clases: 80 % de la infraestructura estaría en riesgo de colapsar

LEER MÁS
Se escondió dentro de buzón para no ser detenido: sujeto intentó robar cables de telefonía en Chiclayo

Se escondió dentro de buzón para no ser detenido: sujeto intentó robar cables de telefonía en Chiclayo

LEER MÁS
Chiclayo: 125 niños de colegio inicial estudian en condiciones precarias desde hace más de una década

Chiclayo: 125 niños de colegio inicial estudian en condiciones precarias desde hace más de una década

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

Real Plaza se pronuncia y pide disculpas a 'Pol Deportes' tras ser retirado por personal de seguridad: "Lamentamos el momento incómodo"

LEER MÁS
Costa verde cerrada este 4 y 5 de diciembre por Juegos Bolivarianos: este es el plan de desvío vehicular

Costa verde cerrada este 4 y 5 de diciembre por Juegos Bolivarianos: este es el plan de desvío vehicular

LEER MÁS
Tres policías son condenados a seis años de prisión por haber solicitado S/50.000 a detenido

Tres policías son condenados a seis años de prisión por haber solicitado S/50.000 a detenido

LEER MÁS
Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
MML asume mantenimiento de la Panamericana Sur tras retiro de Rutas de Lima: gasto mensual será de 6 millones de soles

MML asume mantenimiento de la Panamericana Sur tras retiro de Rutas de Lima: gasto mensual será de 6 millones de soles

LEER MÁS
Asesinan a animador de fiestas en su vivienda en Huaycán: víctima investigaba la muerte de su hermano

Asesinan a animador de fiestas en su vivienda en Huaycán: víctima investigaba la muerte de su hermano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Sociedad

Migraciones habilita 100.000 citas para pasaportes en diciembre: ¿cómo sacar una?

Cierran la Costa Verde por Juegos Bolivarianos 2025: revisa el plan de desvío este 3 de diciembre

Ambulancias adquiridas en 2024 por más de S/4,6 millones para la PNP están abandonadas y estacionadas en el Hospital de la Policía

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025