Lambayeque: alumnos de la UNPRG exigen fin de la huelga de docentes y reinicio de clases

Cansados de esperar por el término de la huelga indefinida de sus docentes, iniciada a comienzos de noviembre, alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque protestaron este viernes 5 de diciembre para exigir el cese de la paralización de las actividades académicas y el urgente reinicio de las clases.

Con un plantón en la puerta principal de su casa de estudios, este grupo de estudiantes indicó que la huelga, que ya lleva 26 días, los vienen perjudicando gravemente en las evaluaciones programadas y presentación de trabajos finales correspondientes a la última etapa del ciclo universitario. Asimismo, ocasiona gastos en los jóvenes que vienen de otras regiones.

universitarios exigen el cese de la paralización para poder continuar con su jornada académica. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.





"Hemos presentado un documento al Rectorado para pedir la reprogramación del calendario académico, pero no hemos tenido respuesta y seguimos con las dudas. Pedimos (a los docentes) que se reconsidere este medida de lucha y se levante la huelga ya", declaró Jonner Santisteban, presidente del Frente Académico Social (FAS) de la UNPRG.

Huelga de docentes

Como se informó en su momento, la huelga de docentes de la UNPRG inició el 10 de noviembre para demandar al gobierno del presidente José Jerí que se otorgue mayor presupuesto para esta universidad pública lambayecana y se cumpla con la homologación de los sueldos de los profesores. Estos pedidos se han trasladado en forma de plantones y marchas, tanto en Lambayeque, como en la misma ciudad de Chiclayo.