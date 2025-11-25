HOYSuscripcion LR Focus

Custer del Chosicano sufre aparatoso choque en la Carretera Central: cabina de conductor quedó destruida

El grave accidente de tránsito fue atendido por bomberos a la altura del paradero 'Lavadero' en Ate.

Grave accidente de tránsito en la Carretera Central.
Grave accidente de tránsito en la Carretera Central. | Composición LR | Facebook

Un accidente se registró la noche del martes 25 de noviembre en la Carretera Central cuando una custer conocida como el 'Chosicano' impactó contra un tráiler de carga pesada. La cabina del conductor quedó destrozada tras el impacto.

El hecho ocurrió a la altura del paradero Lavadero, en la entrada de Huaycán, Ate, cerca a la avenida Andrés Avelino Cáceres, límite con el distrito de Chaclacayo. Medios locales reportaron que el accidente se debió a exceso de velocidad.

Al lugar acudieron personal de los bomberos para atender la emergencia de tránsito. De acuerdo con información preliminar, se registran varios heridos que fueron trasladados al hospital más cercano.

PUEDES VER: Minedu confirma el fin de las clases escolares 2025: ¿cuando es el cierre del año escolar, según calendario oficial?

lr.pe

'Chosicano' impactó contra tráiler por exceso de velocidad

El vehículo de transporte público identificado con la placa A2T-756 habría impactado contra un camión, según información de la Policía Nacional (PNP). Asimismo, los agentes señalaron que el conductor de la unidad de carga pesada fue trasladado a la comisaría del distrito.

Transeúntes y vecinos de la zona exigen mayor control en la vía, ya que no es la primera vez que esta empresa de transporte protagoniza un grave accidente en el mismo paradero.

