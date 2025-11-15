HOYSuscripcion LR Focus

Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer
Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 15 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

La Kábala sorteará los S/ 3.933.021 acumulados en el Pozo Buenazo. Revisa aquí los resultados del sorteo y la jugada ganadora de esta popular lotería peruana.

Sorteo de la Kábala este sábado 15 de noviembre. Foto: La Kábala | La Kábala | Foto: Intralot
Sorteo de la Kábala este sábado 15 de noviembre. Foto: La Kábala | La Kábala | Foto: Intralot

Este sábado 15 de noviembre se realizará un nuevo sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot, que en esta edición pondrá en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/ 3.933.021. Consulta los números ganadores, la jugada más sobresaliente de la jornada y toda la información relevante sobre este tradicional juego de azar que continúa atrayendo a miles de personas en el Perú.

¿Puedo participar en Kábala Si No Soy de Perú?

Sí, puedes participar desde el extranjero si eres mayor de 18 años y juegas por los canales oficiales de La Tinka (Kábala) registrados a tu nombre, ya que el reglamento exige solo mayoría de edad y registro válido de la jugada, no nacionalidad o residencia peruana específicas. En línea, debes crear una cuenta con datos personales y medios de pago aceptados por la plataforma local; el cobro de premios requiere verificación y cumplimiento de términos del operador. Si compras en Perú, basta con el boleto válido; para Chau Chamba aplican las mismas condiciones.

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Cómo se juega la Kábala?

Para jugar La Kábala debes escoger 6 números del 1 al 40. Si no quieres elegirlos tú, puedes marcar la opción “Al Azar”, y el sistema los seleccionará automáticamente. Dependiendo de los resultados puedes llevarte premios monetarios que van desde los S/3 hasta el Pozo Buenazo.

En la Kábala todas las combinaciones tienen la misma probabilidad de salir, por lo que no existe una fórmula para garantizar el premio mayor. Sin embargo, sí puedes aumentar tus posibilidades relativas jugando más combinaciones, formando grupos o “peñas” para cubrir más boletos y reducir costos, y evitando números muy comunes como fechas o secuencias, ya que si resultan ganadores deberás compartir el premio con más personas.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

