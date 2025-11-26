HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Vizcarra va a prisión: dictan condena de 14 años

Sociedad

Resultados Kábala jueves 27 de noviembre: jugada ganadora y Pozo Buenazo

La Kábala, la popular lotería de Intralot en Perú, realizará su próximo sorteo este jueves 27 de noviembre. Conoce cuáles son los números ganadores y qué premios puedes ganar por cada acierto.

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 27 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 27 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo | Foto: La Kábala

La Kábala, con un Pozo Buenazo acumulado de S/4.261.275, vuelve a emocionar a miles de jugadores en todo el país. Este jueves 27 de noviembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería de Intralot. Conoce los resultados oficiales, incluyendo la combinación ganadora y los números más destacados del día.

¿A qué hora juega la Kábala?

Esta popular lotería del Perú, conocida como la Kábala, se sortea cada martes, jueves y sábados a las 10:00 p.m. Si deseas participar del este juego de azar puedes comprar tus tickets hasta las 08:50 p.m.

TE RECOMENDAMOS

'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO
Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala HOY martes 25 de noviembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala HOY martes 25 de noviembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

LEER MÁS
Resultados Kábala sábado 22 de noviembre: jugada ganadora y Pozo Buenazo

Resultados Kábala sábado 22 de noviembre: jugada ganadora y Pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 20 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 20 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
No habrá clases escolares el jueves 27 de noviembre por ser día no laborable en esta región, según Minedu

No habrá clases escolares el jueves 27 de noviembre por ser día no laborable en esta región, según Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025