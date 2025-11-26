Resultados Kábala jueves 27 de noviembre: jugada ganadora y Pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 27 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo | Foto: La Kábala

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 27 de noviembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo | Foto: La Kábala

La Kábala, con un Pozo Buenazo acumulado de S/4.261.275, vuelve a emocionar a miles de jugadores en todo el país. Este jueves 27 de noviembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería de Intralot. Conoce los resultados oficiales, incluyendo la combinación ganadora y los números más destacados del día.

¿A qué hora juega la Kábala?

Esta popular lotería del Perú, conocida como la Kábala, se sortea cada martes, jueves y sábados a las 10:00 p.m. Si deseas participar del este juego de azar puedes comprar tus tickets hasta las 08:50 p.m.