Resultados Kábala jueves 27 de noviembre: jugada ganadora y Pozo Buenazo
La Kábala, la popular lotería de Intralot en Perú, realizará su próximo sorteo este jueves 27 de noviembre. Conoce cuáles son los números ganadores y qué premios puedes ganar por cada acierto.
La Kábala, con un Pozo Buenazo acumulado de S/4.261.275, vuelve a emocionar a miles de jugadores en todo el país. Este jueves 27 de noviembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería de Intralot. Conoce los resultados oficiales, incluyendo la combinación ganadora y los números más destacados del día.
¿A qué hora juega la Kábala?
Esta popular lotería del Perú, conocida como la Kábala, se sortea cada martes, jueves y sábados a las 10:00 p.m. Si deseas participar del este juego de azar puedes comprar tus tickets hasta las 08:50 p.m.