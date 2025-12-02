Sorteo de la Kábala en vivo hoy 2 de diciembre de 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
Revisa todos los detalles del nuevo sorteo de La Kábala por Intralot. El pozo millonario que se sorteará este 2 de diciembre asciende a S/4.382.773.
- Migrantes en situación ilegal rompen cordón policial e ingresan a Perú por la frontera con Chile
- Aumento de sueldo para docentes es oficializado: revisa la escala salarial de la CPM y maestros contratados
El martes 2 de diciembre se llevartá a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofreció un Pozo Buenazo acumulado de S/4.382.773. En esta nota conocerás cuál fue la combinación ganadora, la jugada más destacada de la fecha y todos los detalles de este tradicional juego de azar que sigue cautivando a miles de participantes en todo el país. ¡Quién sabe si la próxima vez la suerte esté de tu lado!
¿Cómo jugar La Kábala?
Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:
TE RECOMENDAMOS
INDIGNANTE: DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE LIBERACIÓN DE URRESTI | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
- Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
- Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
- Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.
¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.