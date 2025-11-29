Sorteo de la Kábala HOY sábado 29 de noviembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo
La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanza los S/4.318.808.
Este sábado de octubre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, con un Pozo Buenazo acumulado de S/4.318.808. Durante las próximas horas se darán a conocer los resultados, incluyendo la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas del día. Miles de jugadores en todo el país esperan con entusiasmo este sorteo, que cada semana entrega premios y mantiene viva la ilusión de convertirse en el próximo ganador.
¿Cómo jugar La Kábala?
Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:
- Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
- Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
- Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.
¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!
