HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Sorteo de la Kábala HOY sábado 29 de noviembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

La Kábala se sortea cada martes, jueves y sábado a través de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanza los S/4.318.808.

Revisa dónde ver el último sorteo de la Kábala HOY, del sábado 29 de noviembre de 2025. Foto: Kábala
Revisa dónde ver el último sorteo de la Kábala HOY, del sábado 29 de noviembre de 2025. Foto: Kábala | Foto: Intralot-Kábala

Este sábado de octubre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, con un Pozo Buenazo acumulado de S/4.318.808. Durante las próximas horas se darán a conocer los resultados, incluyendo la jugada ganadora y las combinaciones más destacadas del día. Miles de jugadores en todo el país esperan con entusiasmo este sorteo, que cada semana entrega premios y mantiene viva la ilusión de convertirse en el próximo ganador.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Resultados Kábala jueves 27 de noviembre: jugada ganadora y Pozo Buenazo

Resultados Kábala jueves 27 de noviembre: jugada ganadora y Pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala HOY martes 25 de noviembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala HOY martes 25 de noviembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

LEER MÁS
Resultados Kábala sábado 22 de noviembre: jugada ganadora y Pozo Buenazo

Resultados Kábala sábado 22 de noviembre: jugada ganadora y Pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco?

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco?

LEER MÁS
Hincha de Palmeiras a bordo de Mirabus muere tras impactar contra un puente en Barranco

Hincha de Palmeiras a bordo de Mirabus muere tras impactar contra un puente en Barranco

LEER MÁS
Anuncian cierre de la avenida Javier Prado y otras vías por la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

Anuncian cierre de la avenida Javier Prado y otras vías por la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental

LEER MÁS
Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025