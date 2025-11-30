El caso del ‘Gordo Bruce’ y la infiltración de los narcos en la política

Doble vida. El mismo año en el que su banda cayó con una tonelada de cocaína lista para exportar en 2024, Bruce Lee Bermudo se inscribió en el partido APP, con la idea de postular al Congreso en las elecciones de 2026. Foto: composición LR

Doble vida. El mismo año en el que su banda cayó con una tonelada de cocaína lista para exportar en 2024, Bruce Lee Bermudo se inscribió en el partido APP, con la idea de postular al Congreso en las elecciones de 2026. Foto: composición LR

El dos de octubre de 2024, el empresario y contratista del Estado, Bruce Lee Bermudo Guerra, se afilió como militante del partido de César Acuña, Alianza para el Progreso (APP), según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No era la primera vez que pertenecía a una organización política. Bermudo también estuvo en las filas de los movimientos regionales ayacuchanos Agua y Wari Llaqta y fue candidato a una alcaldía. Pocos meses después de convertirse en partidario de APP, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), reveló a las autoridades de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro), que Bermudo se dedicaba al narcotráfico a escala internacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En mayo de este año, oficiales de la DEA reportaron a la Dirandro que habían intervenido en Texas, Estados Unidos, a una organización que distribuía cocaína. Dos de los integrantes de la banda declararon que viajaron al menos en dos ocasiones a México para sostener reuniones con un peruano, quien era el que abastecía la droga. Lo llamaban con el sobrenombre de “Gordo Bruce”. Los agentes antinarcóticos peruanos recordaron que hacía poco habían escuchado ese apodo. Así fue. Se trataba de Bruce Lee Bermudo Guerra, miembro de un clan familiar del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) dedicados al narcotráfico y paralelamente eran proveedores del Estado y se dedicaban a la política.

TE RECOMENDAMOS CASTILLO CONDENADO Y CASO ESPINOZA NO TERMINA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“El ‘Gordo Bruce’ saltó a la luz durante la ‘Operación Gambeta’, el 12 noviembre de 2024, que terminó con la incautación de más de una tonelada de cocaína camuflada en cartones prensados en el puerto del Callao. El valor estimado del cargamento era más de dos millones de dólares. El destino de la droga era México. En Estados Unidos sube su precio”, relató a La República el jefe de la Dirandro, general PNP Nilton Santos Villalta.

No es usual que un narcotraficante peruano le venda cocaína directamente a las mafias mexicanas que operan en Estados Unidos, en este caso, en el estado de Texas.

Bruce Lee Bermudo Guerra, de 42 años, es natural del distrito de Sivia (provincia de Huanta Ayacucho), uno de los centros neurálgicos del narcotráfico en el VRAEM. A diferencia de sus competidores, para evitar a las fuerzas de seguridad, construyó un laboratorio de procesamiento fuera de Ayacucho. Lo instaló en Santa María de Nieva, distrito de Nieva, provincia Condorcanqui (Amazonas). De esta manera podía exportar la droga con mayor facilidad.

La ruta del “Gordo Bruce”

“El ‘Gordo Bruce’ ya estaba en nuestro radar porque toda la vida se ha dedicado al narcotráfico. Primero comenzó vendiendo pocas cantidades hacia Argentina y luego se vinculó con organizaciones mexicanas a las que vendía en mayores cantidades sin intermediarios. La cocaína luego se destinaba al mercado de Estados Unidos”, detalló el jefe de la Dirandro.

“Los delatadores de Texas no sólo proporcionaron la identidad de Bruce Lee Bermudo, sino también el modo de operar, la fechas en que movilizaron la droga y el camuflaje que usaron para el transporte. Uno de los delatores es un ciudadano mexicano que coordinaba los cargamentos de cocaína procedentes del Perú con destino al puerto de Manzanillo , México”, indicó el general Santos.

Para sacar droga de nuestro país, Bruce Lee Bermudo tenía contactos en Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México. “No era un simple proveedor de droga del VRAEM”, precisó el jefe de la Dirandro: “Manejaba rutas internacionales. Y negociaba en directo con los mexicanos”.

Lo que significaba que “Gordo Bruce” también manejaba una gran cantidad de dinero.

El Distrito Judicial del Este de Texas

requiere la detención de Bruce Lee

Bernudo por narcotráfico. Foto: La República

PUEDES VER: Mininter postergó compra de pistolas después de acusación de favorecimiento

La fábrica de hacer millones

Según la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), hasta agosto de este año se reportaron movimientos sospechosos relacionados con el narcotráfico más de US$929 millones. Solo organizaciones como las de Bruce Lee Bermudo son capaces de manejar grandes cantidades de droga y de dinero. Como se indicó, en noviembre de 2024 la policía antidrogas le incautó casi una tonelada de cocaína cuyo valor en México alcanza los US$15 millones. En Texas, por su cercanía con México, podría llegar a US$50 millones.

A solicitud de la justicia de Texas, el 27 de octubre de 2025, el “Gordo Bruce” fue detenido por agentes de la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirandro, en la localidad de Chiriaco, distrito de Imaza (provincia de Bagua, Amazonas). La titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Lorena Sandoval Huerta, ordenó que lo ubicaran y arrestaran con fines de extradición. Pero “Gordo Bruce” consiguió burlar la prisión.

El narcotraficante solicitó salir en libertad mientras se tramitaba la extradición, para lo cual presentó documentos que supuestamente acreditaban arraigo laboral y familiar. Inexplicablemente, el tres de noviembre, la jueza Lorena Sandoval dispuso la excarcelación, lo que “Gordo Bruce” aprovechó para fugarse.

El episodio de Bruce Lee Bermudo no solo evidencia que los narcotraficantes peruanos han alcanzado posiciones relevantes en el narcotráfico internacional -como proveedor directo de los narcos mexicanos que operan en Estados Unidos-, sino también expone un caso de narcopolítica.

Al mismo tiempo que producía y vendía cocaína para el mercado extranjero, “Gordo Bruce” postuló para la alcaldía del distrito de Sivia, en el VRAEM, por el movimiento regional Wari Llaqta, a la que pertenecía el ahora gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Controlar la alcaldía, le iba a permitir a Bermudo contar con una fachada legal para sus actividades como narcotraficante.

Financista. El “Gordo Bruce” y Wilfredo Oscorima en la campaña electoral de 2022. Foto: difusión

Rumbo a la narcopolítica

Con la misma perspectiva, después de la derrota electoral, abandonó el movimiento regional Wari Llaqta y se inscribió en el partido Alianza para el Progreso (APP), que tiene alcance nacional, probablemente con la idea de postular al Congreso.

Para justificar los ingresos de la droga, con los que financiaba sus actividades políticas, Bruce Lee Bermudo paralelamente actuaba como proveedor del Estado. Formó con su hermano Jattler Bermudo Guerra las empresas Corporación Max B&G y Constructora Consulta Ethan. Entre 2019 y 2022, la primera obtuvo contratos por S/3 millones para servicios de regadío, recojo de rocas y alquiler de maquinarias pesadas. Y la segunda, entre 2022 y 2024, por S/7,3 millones, por los mismos servicios.

La mayoría de adjudicaciones de contratos fueron de las municipalidades provinciales de Huamanga y Huanta, en Ayacucho. Además de los distritos de Sivia, Canaire, Llochegua, Anchiguay, Santa Rosa,Santillana, Mazamari y Kimbiri. Como se ve, era proveedor de gran parte de municipios del ámbito del VRAEM.

“En el Perú no hay cárteles que manejan toda la cadena, desde la producción hasta el transporte y distribución. Acá en el Perú tenemos clanes familiares o grupos organizados de familias que están acantonadas en la zona de producción, como en el VRAEM. En unos casos producen la droga en el mismo lugar, o como en el caso del ‘Gordo Bruce’, lo hacen en otras zonas para facilitar su exportación”, expresó el jefe de la Dirandro.

Lo preocupante es que el Congreso aprobó dos leyes que flexibilizan la fiscalización de los fondos que financian las campañas electorales de partidos y candidatos. La ley 31504 diluye las sanciones a los candidatos que no informan de sus gastos e ingresos. Y la ley 32254 restituye y el financiamiento privado a organizaciones políticas. En otras palabras, para narcotraficantes como Bruce Lee Bermudo sería más fácil infiltrar dinero de la droga en las campañas electorales. La narcopolítica ya no es una proyección sino una realidad.

Bruce Lee Bermudo Guerra sigue siendo un militante válido de APP.

“El caso del ‘Gordo Bruce’ no es el primero”