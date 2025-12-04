Municipalidad de La Victoria cobraría S/500 a comerciantes por uso de espacios públicos: alcaldía señala que evita extorsiones

A lo largo de la cuadra 9 de la avenida Luna Pizarro, emprendedores de bicicletas y productos infantiles de la zona alquilaron parte del espacio frente a la fachada de sus negocios durante todo diciembre para ofertar sus artículos en la feria navideña, organizada por la Municipalidad de La Victoria. La iniciativa incluye el pago de S/500 para ocupar seis metros cuadrados de la vía pública.

“Si lo dividimos sale como S/16 al día, menos de lo que puede pagarse por un alquiler. Antes, nos estafaban los que cobraban en las calles y nos cobraban muy altos los costos, sumas exorbitantes y al final no nos garantizaban tampoco la seguridad ni limpieza”, expresó Eusebio Delgado Mamani, dirigente del conglomerado comercial los mañaneros de la zona 2.

Vecinos en contra de feria navideña

Vecinos indicaron que la decisión municipal promueve la informalidad, el caos y la inseguridad, mientras ambulantes de la zona cuestionaron que deben pagar el monto exigido para evitar ser desalojados por oficiales de la PNP.

“Están concesionando o alquilando espacios públicos, tal como lo hacían anteriormente Los Intocables Ediles, con el exalcalde Elías Cuba. Esta administración de Rubén Cano ahora lo ha tratado de formalizar. Están alquilando los espacios públicos por S/500, seis metros cuadrados”, lamentó uno de los residentes.

Otros comerciantes aseguran que la zona es una bomba de tiempo ante cualquier emergencia, como un sismo de gran magnitud, debido al desorden en sus calles.

Recibo de cobro de S/500 por seis metros cuadrados de la vía pública. Foto: Panamericana.

Sin embargo, el municipio sostuvo en conversación con La República que la feria navideña fue coordinada con el empresariado formal de la zona y que el costo de cada espacio es parte de un trabajo de formalización. Además, indicaron que muchos ambulantes cobran cupo y amenazan a los funcionarios de fiscalización por promover la legalidad.

