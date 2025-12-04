HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Municipalidad de La Victoria cobra S/500 a comerciantes por uso de espacios públicos durante feria navideña

Vecinos critican la organización de la feria navideña de la Municipalidad de La Victoria, alegando que promueve la informalidad y la inseguridad, mientras ambulantes expresan su descontento por los altos costos para vender sus productos en la vía pública.

Municipalidad de La Victoria cobraría S/500 a comerciantes por uso de espacios públicos: alcaldía señala que evita extorsiones
Municipalidad de La Victoria cobraría S/500 a comerciantes por uso de espacios públicos: alcaldía señala que evita extorsiones

A lo largo de la cuadra 9 de la avenida Luna Pizarro, emprendedores de bicicletas y productos infantiles de la zona alquilaron parte del espacio frente a la fachada de sus negocios durante todo diciembre para ofertar sus artículos en la feria navideña, organizada por la Municipalidad de La Victoria. La iniciativa incluye el pago de S/500 para ocupar seis metros cuadrados de la vía pública.

“Si lo dividimos sale como S/16 al día, menos de lo que puede pagarse por un alquiler. Antes, nos estafaban los que cobraban en las calles y nos cobraban muy altos los costos, sumas exorbitantes y al final no nos garantizaban tampoco la seguridad ni limpieza”, expresó Eusebio Delgado Mamani, dirigente del conglomerado comercial los mañaneros de la zona 2.

PUEDES VER: Comerciantes del Mercado Virgen de La Victoria cierran sus puestos tras robo de 50 mil soles: “han barrido con todo”

Vecinos en contra de feria navideña

Vecinos indicaron que la decisión municipal promueve la informalidad, el caos y la inseguridad, mientras ambulantes de la zona cuestionaron que deben pagar el monto exigido para evitar ser desalojados por oficiales de la PNP.

“Están concesionando o alquilando espacios públicos, tal como lo hacían anteriormente Los Intocables Ediles, con el exalcalde Elías Cuba. Esta administración de Rubén Cano ahora lo ha tratado de formalizar. Están alquilando los espacios públicos por S/500, seis metros cuadrados”, lamentó uno de los residentes.                     

Otros comerciantes aseguran que la zona es una bomba de tiempo ante cualquier emergencia, como un sismo de gran magnitud, debido al desorden en sus calles.

Recibo de cobro de S/500 por seis metros cuadrados de la vía pública. Foto: Panamericana.

Recibo de cobro de S/500 por seis metros cuadrados de la vía pública. Foto: Panamericana.

Sin embargo, el municipio sostuvo en conversación con La República que la feria navideña fue coordinada con el empresariado formal de la zona y que el costo de cada espacio es parte de un trabajo de formalización. Además, indicaron que muchos ambulantes cobran cupo y amenazan a los funcionarios de fiscalización por promover la legalidad.

Comerciantes del Mercado Virgen de La Victoria cierran sus puestos tras robo de 50 mil soles: "han barrido con todo"

Comerciantes del Mercado Virgen de La Victoria cierran sus puestos tras robo de 50 mil soles: “han barrido con todo”

Enfrentamiento de barristas deja al menos cuatro heridos de bala frente a Comisaría de Cerro El Pino en La Victoria

Enfrentamiento de barristas deja al menos cuatro heridos de bala frente a Comisaría de Cerro El Pino en La Victoria

Adulta mayor resulta herida tras brutal ataque de dos perros en La Victoria: "No puedo dormir"

Adulta mayor resulta herida tras brutal ataque de dos perros en La Victoria: "No puedo dormir"

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Mujer es acusada de estafar con S/15 millones a más de 30 personas: prometía a sus víctimas ganancias con supuesto negocio de inversión

Secuestran a empresario peruano en Bolivia con armas de guerra: delincuentes piden US$ 300.000 por rescate

Secuestran a empresario peruano en Bolivia con armas de guerra: delincuentes piden US$ 300.000 por rescate

Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Municipalidad de Lima declara en emergencia obras complementarias en la Vía Expresa Sur que 'inauguró' hace más de 3 meses

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

Cierran Mall del Sur temporalmente: Municipalidad de San Juan de Miraflores detectó riesgo por cables expuestos

