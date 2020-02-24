Presidenta de Perú declara lucha frontal contra el crimen organizado

En su debut ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que captó la atención del mundo anunció que las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo a la Policía Nacional contra las redes del narcotráfico, minería ilegal y trata de personas, y ratificó la adhesión del Perú al Escudo de las Américas.

Keiko Fujimori llevó a la Asamblea una declaración de guerra contra las organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó desde la tribuna de la ONU en Nueva York, han “impuesto el terror” en las poblaciones de América Latina. La presidenta del Perú las llamó por su nombre: terroristas. Y anunció que su gobierno las enfrentará como tales.

“Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son: enemigos del Estado democrático y de los ciudadanos de bien”, dijo Fujimori ante los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el debate de alto nivel.

“Agendas culturales generan divisiones”

«Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz. Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados, a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido».

Fujimori señaló que en su país existen «agendas culturales» que generan divisiones entre la población peruana y que su gobierno rechaza.

«Corresponde resaltar que una agenda ideológica cultural ajena a nuestra realidad ha generado una confusión y un desorden de tal magnitud que, actualmente, los profesores en los colegios no pueden imponer el orden ni la disciplina bajo la amenaza de ser denunciados».

La mandataria planteó, a partir de esa idea, la necesidad de un cambio en las aulas. «Necesitamos restablecer el principio de respeto a la seguridad. Los alumnos deben ir a aprender y los profesores, a enseñar sin miedo. Esa es nuestra propia agenda», apuntó.

“No vamos a retroceder”

“En el Perú vamos a perseguir el crimen, desde el hombre que ejecuta hasta el entramado que lo sostiene. No vamos a retroceder ante quienes pretenden imponer el terror sobre la ley.”

Presidenta Keiko Fujimoti con sus colegas latinoamericanos.

Fujimori que asumió el poder el 28 de julio eligió la Asamblea General para trazar las coordenadas de su política exterior y de seguridad. Su discurso, de tono firme y con referencias históricas al Imperio Inca como metáfora de integración regional, giró en torno a tres ejes: la lucha contra el crimen organizado, la reforma educativa y el fortalecimiento institucional.

La guerra sin fronteras ni uniformes

Fujimori describió el crimen organizado transnacional como una amenaza de naturaleza bélica que los Estados latinoamericanos han enfrentado de manera aislada y, por eso, con resultados insuficientes.

“En esta guerra no hay frentes de batalla ni fronteras definidas, no tienen reglas internacionales. El enemigo no tiene uniforme, se esconde entre nuestra propia gente”, señaló.

Enumeró los negocios ilegales que sostienen a esas redes —narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata de personas, extorsión y asesinato— y argumentó que tratarlos como un problema de cada país por separado es “una ventaja otorgada a los grupos criminales transnacionales para fortalecerse con enorme poderío bélico y económico”.

La solución que propuso tiene dos dimensiones. En el plano normativo, planteó que la definición explícita de estas organizaciones como grupos terroristas permitirá que las Fuerzas Armadas actúen “decididamente” en apoyo a la Policía Nacional ante la amenaza al orden interno.

La mandataria también advirtió que la represión no alcanza si no va acompañada de oportunidades. “Reprimir a estas organizaciones con toda la fuerza de la ley no es suficiente si es que a la vez no enfrentamos el reto de desarrollar un mejor sistema educativo”, sostuvo.

Keiko Fujimori expuso los pilares de su reforma educativa, que incluyen el fortalecimiento de la infraestructura, la capacitación de docentes y la creación de una escuela de directores para restaurar el orden y la disciplina en las aulas.