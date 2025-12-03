HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza
Congreso aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza     
Comerciantes del Mercado Virgen de La Victoria cierran sus puestos tras robo de 50 mil soles: “han barrido con todo”

Los vendedores denuncian abandono por parte de la Municipalidad, mientras que los vecinos de la zona aseguran que no hay alumbrado público.

Ocho comerciantes del Mercado Virgen de La Victoria fueron víctimas de robo. Foto: Composición LR / Mabel Alva, La República
Ocho comerciantes del Mercado Virgen de La Victoria fueron víctimas de robo. Foto: Composición LR / Mabel Alva, La República

Ocho comerciantes del Mercado Virgen de La Victoria fueron víctimas del robo de sus herramientas de trabajo después de que cuatro delincuentes ingresaran al centro de abastos la madrugada del último martes y se llevaran incluso las licuadoras del puesto de juguería.

Los criminales se llevaron pertenencias y dinero que asciende a más de S/ 50.000, producto de los preparativos para la campaña navideña que venía realizando el mercado.

 “Es la primera vez que nos roban de esta forma en plena campaña navideña, cuando más necesitamos trabajar. Los afectados han cerrado. Sus herramientas de trabajo se han llevado”, sostuvo la presidenta de la asociación del mercado.

Entre los puestos afectados está una peluquería, juguería, agente, puestos de abarrotes, electricista y almacén.

La dueña de la estética sostuvo que frustraron sus preparativos para la campaña navideña. “Me han robado casi 8 mil soles … En productos, máquinas, cosméticos y adornos de Navidad”, precisó Pilar.

Multas de la Municipalidad

Los comerciantes, además, denunciaron que el municipio de La Victoria llega a sus puestos solo para amedrentarlos y ponerles multas, pero no para brindarles seguridad ante la creciente ola de inseguridad ciudadana.

“La Municipalidad viene a ponernos multas. Hace una semana nos quisieron cerrar el mercado. Es más, nos piden plata. El alcalde debe apersonarse para apoyarnos. Estamos abandonados”, dijo la presidenta de la Asociación.

Falta de alumbrado

Por su parte, vecinos de la zona aseguran que hace más de una semana no cuentan con alumbrado público y que no es la primera vez que se quedan sin el servicio.

Pese a los intentos fallidos de obtener una respuesta por parte de la empresa eléctrica Luz del Sur, el problema sigue latente y es cómplice de los robos que ocurren en la cuadra 4 del jirón García Naranjo.

“Los cables están colgando. Más de una semana estamos sin alumbrado público. Es una zona de nadie. Son varias cuadras”, agregó una moradora.

Finalmente, comerciantes y vecinos de La Victoria piden a las autoridades que les permitan trabajar para tener una campaña exitosa y así poder generar más empleo y tributos para el país.

