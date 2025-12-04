Madre de cuatro hijos muere por error durante ataque de sicarios contra prestamista 'Gota a gota' en Tumbes
Los sicarios dispararon contra su objetivo sin importar que la mujer estaba a su lado. Fue trasladada de emergencia al Hospital Regional, pero solo se confirmó su deceso.
- Mujer presta su casa para velorio y familiares del fallecido desaparecen tras dejar cuerpo por días en San Juan de Lurigancho
- Ucraniano es condenado a 15 años de cárcel por asesinar a mujer rusa en Tarapoto: mintió sobre consumo de ayahuasca
Milagros Zelada Silva (39), madre de cuatro hijos, perdió la vida tras recibir un disparo mientras pagaba una deuda a un prestamista informal del sistema ‘Gota a gota’, en el asentamiento humano Ciudadela de Noé del centro poblado Andrés Araujo Morán, en Tumbes.
Según testigos, los sicarios llegaron en una motocicleta hasta el frontis de la vivienda de la víctima y abrieron fuego contra el cobrador informal, sin tener en cuenta que la madre de familia se encontraba junto a él, en la puerta de su casa.
TE RECOMENDAMOS
DELIA ESPINOZA: LA MANIOBRA DEL CONGRESO DETRÁS DE LA INHABILITACIÓN | FUERTE Y CLARO
PUEDES VER: Delincuentes secuestran a empresario de abarrotes en Los Olivos y lo liberan luego de tres horas: víctima padece cáncer
Víctima era el sustento de su familia
Zelada era dueña de una pequeña bodega, único sustento de su hogar, y trabajaba arduamente para mantener a sus hijos, según precisó su madre, Rosa Silva. Tras el ataque, fue llevada de urgencia al Hospital Regional de Tumbes, donde solo se confirmó su fallecimiento. Su familiar exigió justicia y pidió que el crimen no quede impune, como ha sucedido en otros casos.
“La bala reventó como una bomba. Él (el prestamista) se esquivó, pero ya le había dado a ella (Milagros). Yo exijo justicia para mis nietos”, declaró Rosa Silva entre lágrimas, mientras el cuerpo de su hija era trasladado a la morgue.
PUEDES VER: Se escondió dentro de buzón para no ser detenido: sujeto intentó robar cables de telefonía en Chiclayo
De acuerdo con testigos, el prestamista logró salvarse al refugiarse en una vivienda cercana, mientras los sicarios huyeron en una motocicleta con rumbo desconocido.
Según medios locales, los deudos aseguraron que en las viviendas aledañas hay cámaras de vigilancia, así como una perteneciente a la Municipalidad Provincial de Tumbes, lo cual podría contribuir a la identificación de los responsables. Hasta el momento, no se ha reportado la captura de ningún sujeto relacionado con el caso.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.