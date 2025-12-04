La mujer fue asesinada en la puerta de su casa cuando pagaba una deuda a un prestamista Gota a Gota | Composición LR | América Noticias

Milagros Zelada Silva (39), madre de cuatro hijos, perdió la vida tras recibir un disparo mientras pagaba una deuda a un prestamista informal del sistema ‘Gota a gota’, en el asentamiento humano Ciudadela de Noé del centro poblado Andrés Araujo Morán, en Tumbes.

Según testigos, los sicarios llegaron en una motocicleta hasta el frontis de la vivienda de la víctima y abrieron fuego contra el cobrador informal, sin tener en cuenta que la madre de familia se encontraba junto a él, en la puerta de su casa.

Víctima era el sustento de su familia

Zelada era dueña de una pequeña bodega, único sustento de su hogar, y trabajaba arduamente para mantener a sus hijos, según precisó su madre, Rosa Silva. Tras el ataque, fue llevada de urgencia al Hospital Regional de Tumbes, donde solo se confirmó su fallecimiento. Su familiar exigió justicia y pidió que el crimen no quede impune, como ha sucedido en otros casos.

“La bala reventó como una bomba. Él (el prestamista) se esquivó, pero ya le había dado a ella (Milagros). Yo exijo justicia para mis nietos”, declaró Rosa Silva entre lágrimas, mientras el cuerpo de su hija era trasladado a la morgue.

De acuerdo con testigos, el prestamista logró salvarse al refugiarse en una vivienda cercana, mientras los sicarios huyeron en una motocicleta con rumbo desconocido.

Según medios locales, los deudos aseguraron que en las viviendas aledañas hay cámaras de vigilancia, así como una perteneciente a la Municipalidad Provincial de Tumbes, lo cual podría contribuir a la identificación de los responsables. Hasta el momento, no se ha reportado la captura de ningún sujeto relacionado con el caso.

