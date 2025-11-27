Presidente de la CSJT participó en campaña de "No Violencia a la Mujer"

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, junto a los servidores del Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, participaron en la imposición de lazos con motivo de la campaña "No a la Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar".

Con este gesto simbólico, reafirmamos nuestro compromiso institucional de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, promoviendo una cultura de respeto, igualdad y protección para las mujeres y las familias tumbesinas.