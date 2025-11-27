HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Judicialidad

Renovación de licencia del Oratorio "Señor de la Justicia"

La Corte Superior de Justicia de Tumbes renueva la licencia del Oratorio "Señor de la Justicia" por dos años, facilitando la celebración de la Santa Misa.

Este espacio religioso, promoverá el bienestar espiritual de trabajadores y visitantes. Fuente: Difusión.
La Corte Superior de Justicia de Tumbes informa que, mediante Decreto Arzobispal de la Arquidiócesis de Piura, se renovó por dos años la licencia de funcionamiento del Oratorio “Señor de la Justicia”, ubicado en nuestras instalaciones institucionales.

Este espacio permitirá seguir celebrando la Santa Misa y reservar la Eucaristía, favoreciendo el bienestar espiritual y el crecimiento en la fe de nuestros trabajadores y público asistente.

Agradecemos el respaldo del Vicario Episcopal de Tumbes y el acompañamiento del Presidente Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez en la gestión de este importante permiso religioso.

