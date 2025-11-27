Corte Superior de Justicia de Tumbes acerca servicios a la población en 8° Feria Nacional Simultánea "Llapanchikpaq Justicia"

La Corte Superior de Justicia de Tumbes desarrolló en la Plazuela Bellavista la 8.ª Feria Nacional Simultánea “Llapanchikpaq Justicia”, actividad que tuvo como eje central el mensaje “Por la NO violencia contra las mujeres” y que reunió a diversas instituciones públicas y organizaciones sociales comprometidas con la defensa de los derechos de la población más vulnerable.

Durante la jornada, vecinos y vecinas de distintos sectores de Tumbes accedieron de manera gratuita a orientación legal, psicológica y social en temas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, pensiones de alimentos, trata de personas, conciliación, justicia juvenil, entre otros servicios. Participaron representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, Policía Nacional del Perú, centros de salud, municipalidades y programas sociales, quienes instalaron módulos informativos y de atención inmediata.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes destacó que esta feria forma parte de las acciones de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, cuyo propósito es acercar la justicia a la ciudadanía, sacándola de los despachos judiciales y llevándola a plazas y barrios donde se concentra la mayor demanda de servicios.

Como reconocimiento a la participación de la ciudadanía, se sortearon canastas de víveres entre las personas asistentes, lo que generó un ambiente de cercanía y confianza con los equipos de atención. La feria también incluyó dinámicas, charlas breves y entrega de material informativo, reforzando el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia y a conocer las rutas de protección existentes.

Con actividades como “Llapanchikpaq Justicia”, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de seguir trabajando de manera articulada con otras instituciones para garantizar un acceso real y oportuno a la justicia, especialmente para mujeres, niñas, niños y adolescentes de la región.