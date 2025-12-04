HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Comunidades de Cusco advierten que tomarían Machu Picchu por lento avance del Aeropuerto de Chinchero

La sesión descentralizada de la Comisión de Transportes dejó críticas por la falta de avances, ausencia de autoridades nacionales y un nuevo cronograma. Población no descarta tomar Machu Picchu como medida de protesta

Aeropuerto de Chinchero acumula retraso del 25% en su cronograma de obras
Aeropuerto de Chinchero acumula retraso del 25% en su cronograma de obras | Luis Álvarez/LR

Más dudas que certezas dejó la presentación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la PMO coreana durante la sesión descentralizada de la Comisión de Transportes del Congreso, en la que se expuso el estado del Aeropuerto Internacional de Chinchero.

El MTC confirmó que la nueva infraestructura aeroportuaria empezaría a operar recién en la primera mitad de 2028, una vez concluidas las obras. Sin embargo, la exposición oficial reveló un avance preocupantemente bajo: el proyecto global solo alcanza el 25%, mientras que el terminal de pasajeros y el cerco perimétrico registran un 38,05%, cuando a estas alturas debían llegar al 49,97%. Es decir, acumulan un retraso de más de 10 puntos.

Durante la audiencia, representantes de comunidades campesinas y organizaciones civiles denunciaron el lento avance del proyecto y advirtieron que podrían iniciar medidas de lucha, incluida la toma de Machu Picchu, si no reciben respuestas concretas del Ejecutivo.

La jornada estuvo marcada por la ausencia de los titulares de Transportes, Vivienda y Cultura, así como de los cinco congresistas por Cusco, lo que generó molestia entre las autoridades locales y representantes de la sociedad civil.

Otros componentes clave —como la torre de control, el lado aire y el lado tierra (edificios anexos, vías y estacionamientos)— siguen en proceso de diseño y a la espera de licitación. Se estima que su construcción comenzaría recién en abril de 2026, lo que alarga aún más los plazos previstos.

El congresista Héctor Acuña, exintegrante de la Comisión de Transportes, recordó que desde octubre de 2024 se acordó que el Consorcio Natividad asumiría el terminal de pasajeros y el cerco perimétrico, mientras que los otros ocho paquetes debían licitarse. “Son componentes muy importantes pendientes para una nueva licitación y estamos en cero. No hay cronograma ni fechas claras. La capacidad de gestión de ministros y viceministros es muy pasiva”, señaló.

Amenazan con tomar Machu Picchu

“Estamos cansados de las ‘mecidas’ y de que nos envíen funcionarios de tercer orden, sin capacidad de decisión. Esto demuestra que no les importa el aeropuerto o que existen otros intereses”, señaló Héctor Cusicuni, presidente de la comunidad de Yanacona.

El alcalde de Chinchero, Alcides Cusihuamán, anunció que solicitarán una reunión con el presidente José Jerí y los ministros involucrados para el 21 de enero en el polígono del aeropuerto. “Consideramos un desaire que los ministros no hayan asistido, igual que los congresistas. Esto genera un profundo malestar en la población”, afirmó.

Al cierre de la sesión, las autoridades visitaron la zona de obras; sin embargo, la prensa fue impedida de ingresar por decisión del Consorcio Natividad.

