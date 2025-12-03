Cusco fue escenario del lanzamiento de “Cultura alimentaria indígena: Territorio, tradición y transformación de los sistemas alimentarios en las Américas.

La discusión sobre cómo alimentar al mundo en tiempos de crisis climática y desigualdad suele quedar atrapada entre cifras y tecnocracia. Pero un nuevo libro presentado en Cusco pone el foco donde rara vez se mira como en las experiencias, estrategias y conocimientos de los pueblos indígenas que han sostenido sistemas alimentarios diversos por siglos.

Se trata de "Cultura alimentaria indígena: Territorio, tradición y transformación de los sistemas alimentarios en las Américas", una publicación editada por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) que reúne relatos, entrevistas y recetas de 10 pueblos originarios del continente.

El lanzamiento se realizó en la ciudad de Cusco, con la participación de miembros de los pueblos Q’eqchi’ (Guatemala), Kayambi (Ecuador) y Aymara (Bolivia), quienes son también coautores de la obra.

María Quispe, del Pueblo Aymara (Bolivia), Kelly Ulcuango del Pueblo Kichwa (Ecuador), Ernesto Tzi Chub del Pueblo Q’eqchi’ (Guatemala) y Rodrigo Yáñez Rojas, director de Rimisp.

El libro nació tras un encuentro en Yunguilla, Ecuador, en mayo de 2024, donde representantes de comunidades Asháninka, Aymara, Kayambi, Cree, Inuit, Métis, Misak, Náhuatl, Maya Q’eqchi’ y Wolastoquey compartieron prácticas, desafíos y transformaciones recientes.

Ese intercambio, cuenta su editor, Rodrigo Yáñez, "permite aprender y acompañar una agenda de trabajo relevante que integra una mirada fresca al estudio de la transformación de los sistemas alimentarios y las conecta con los pueblos indígenas de América Latina y Canadá"

"Explorar los sistemas alimentarios indígenas nos invita a reconocer los puntos en común de las distintas geografías (...). Nos incita a cuestionar nuestras suposiciones sobre el hambre, la malnutrición y la desigualdad", señala el libro.

Los sistemas alimentarios indígenas ante el cambio climático y la desigualdad

Más allá del registro cultural, el libro pone en evidencia cómo los sistemas alimentarios indígenas se han transformado y han demostrado una notable capacidad de resistencia frente a crisis globales como el cambio climático y la inseguridad alimentaria.

A través de entrevistas y testimonios de sus propios protagonistas, la obra muestra cómo las comunidades enfrentan alteraciones en los ciclos agrícolas, los efectos de la industrialización y los cambios impulsados por la migración, así como las estrategias colectivas que desarrollan para preservar sus saberes y su soberanía alimentaria.

La presentación en Cusco fue el cierre de una ruta de pre-lanzamientos que incluyó ferias campesinas, ceremonias de trueque y encuentros comunitarios en Colombia, México, Guatemala, Bolivia y Ecuador.

En todos los casos, los protagonistas del libro compartieron cómo sus conocimientos, lejos de ser vestigios del pasado, se han convertido en herramientas para enfrentar la inseguridad alimentaria que golpea con fuerza a los territorios rurales.

La obra incluye también un recetario ancestral que no solo documenta platos tradicionales como el Jarwi Lawa boliviano o el Kaq Ik guatemalteco, sino que explica las lógicas culturales y territoriales detrás de cada preparación. La intención, según Rimisp, es mostrar que la alimentación indígena es un sistema integral que involucra identidad, manejo del entorno y autonomía.

Con el objetivo de maximizar la difusión de estos saberes ancestrales, el libro está disponible en formato digital para la descarga gratuita en www.rimisp.org y en español, inglés y francés.