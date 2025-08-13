HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Aeropuerto de Chinchero: MTC crea grupo de trabajo por contrato que dejó más de US$100 millones en pérdidas al Estado peruano

Equipo temporal elaborará un informe sobre el contrato con Kuntur Wasi, su adenda y la cancelación unilateral que originó un millonario arbitraje perdido por el Perú.

Aeropuerto de Chincheros en Cusco tienen apenas un avance del 33% en su construcción tras más de 10 años.
Aeropuerto de Chincheros en Cusco tienen apenas un avance del 33% en su construcción tras más de 10 años.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la creación de un grupo de trabajo sectorial para elaborar un informe detallado sobre el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero ubicado en Cusco, la Adenda N° 1 firmada en 2017 y la resolución unilateral suscrita con la empresa Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi, que derivó en un fallo arbitral adverso para el Estado peruano por más de US$100 millones.

La medida fue formalizada mediante la resolución ministerial N° 539-2025-MTC/01 y responde a los hallazgos de la Contraloría General de la República, que identificó fallas graves en cómo se manejó el proceso.

Recordemos que el contrato de concesión fue firmado el 4 de julio de 2014 para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo aeropuerto en Cusco.

En febrero de 2017, las partes suscribieron una adenda que, según una auditoría de la Contraloría, incumplió la normativa que regula las Asociaciones Público-Privadas (APP) y se alteró la distribución de riesgos financieros en beneficio del concesionario, sin mantener el equilibrio económico-financiero.

Meses después, el 13 de julio de 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el MTC y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo comunicaron a Kuntur Wasi la resolución unilateral del contrato por "razones de interés público". Sin embargo, de acuerdo con el más reciente informe Auditoría N° 4515-2025-CG/APP-AC de la Contraloría, esta decisión no estuvo suficientemente sustentada en la causal invocada.

Para el organismo de control, esa falta de motivación dejó al Estado en una posición desventajosa, toda vez que llevó a que la empresa Kuntur Wasi y su socia Corporación América demandaran en 2018 al Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

En mayo de 2024, el tribunal arbitral ordenó pagar US$91,2 millones en indemnización e intereses acumulados hasta febrero de 2024, más US$9,3 millones en gastos procesales.

El nuevo grupo de trabajo está presidido por un representante de la Secretaría General del MTC e integrado por funcionarios de distintas áreas, trabajará ad honorem y tendrá un plazo inicial de 15 días hábiles, prorrogables, para entregar un informe con sustento documental sobre las deficiencias del contrato, la adenda y la resolución.

Dicho documento servirá de base para que la Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del MTC evalúe posibles responsabilidades administrativas y legales, y proponga acciones para proteger los intereses del Estado.

Magro avance del aeropuerto de Chinchero en Cusco

En junio, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, detalló que la obra registra apenas un avance físico del 33% en más de 10 años, que incluye la ejecución del terminal de pasajeros, el cerco perimétrico, la conformación de franja de pista y la cimentación de la torre de control.

El terminal aéreo tendrá capacidad para recibir a más de 8 millones de pasajeros por año, lo que permitirá el incremento del turismo interno y externo. El proyecto demandará una inversión US$730 millones.

La ejecución del aeropuerto de Chincheros está en manos del Consorcio Natividad de Chinchero, que trabaja en coordinación con empresas comunales de las localidades de Ayllopongo, Yanacona y Racchi Ayllu, zonas de influencia directa del proyecto.

