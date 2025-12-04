Oceana Perú alertó sobre un posible derrame de petróleo en la playa Los Yuyos, Barranco, tras reportes de hidrocarburos y un fuerte olor, pidiendo intervención de autoridades ambientales. | composición LR

Oceana Perú alertó sobre un posible derrame de petróleo en la playa Los Yuyos, Barranco, tras reportes de hidrocarburos y un fuerte olor, pidiendo intervención de autoridades ambientales. | composición LR

La mañana de este jueves 4 de diciembre, la ONG Oceana Perú difundió una alerta ambiental tras recibir reportes de bañistas y vecinos sobre un fuerte olor a petróleo y la presencia de hidrocarburos en la superficie del mar en la playa Los Yuyos, en Barranco. Según la información difundida, la mayor concentración se habría percibido frente al Lima Marina Club (LMC). La organización pidió que las autoridades activen protocolos de evaluación ambiental y protección a los bañistas.

Ante ello, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que envió un equipo a la playa para corroborar la situación. Tras una primera inspección visual, el organismo señaló a La República que no se identificaron manchas en el mar, aunque indicaron que continuarán un recorrido ampliado para descartar cualquier afectación ambiental. OEFA indicó que mantiene coordinación con la Municipalidad de Barranco, que también recibió reportes de vecinos.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA: LA MANIOBRA DEL CONGRESO DETRÁS DE LA INHABILITACIÓN | FUERTE Y CLARO

Pescadores acusan al club náutico de dragado continuo cerca del mar

Un miembro de la Asociación de Pescadores Artesanales San Pedro de la Costa Verde, quien pidió anonimato, afirmó que en la zona operan dragas vinculadas al club náutico y que esto ocurre desde hace meses. El pescador sostiene que la situación vista hoy no sería aislada. “El señor que estaba en la tabla de surfear le ha dicho ‘Lo vamos a limpiar con gas’”, contó, a partir del vídeo difundido.

También señaló que el uso de dragas sería continuo: “Anteriormente, hemos puesto una denuncia… dijeron que no podían hacer dragado, que si lo encontraban dragando los iban a sancionar. Pero, sin embargo, lo siguen haciendo, ahora hay más”. Indicó que, según lo observado por los pescadores, actualmente habría dos máquinas: “Una que está en el agua y la otra que está dentro de la plataforma del mismo muro de contención”. Este medio constató la denuncia realizada, al igual que la ONG Oceana confirmó esta versión de los hechos.

El dirigente afirma que el material extraído sería devuelto al mar: “Todo lo que están dragando lo están botando al mar.” Y que incluso existirían canaletas ocultas: “Han hecho unos huecos en la cual saca la manguera por ahí, inclusive la han pintado hasta de negro, y esa agua apesta a sequía”. El pescador señala que la sustancia que habría contaminado el mar era definitivamente petróleo, y afirmó que pequeñas fugas serían frecuentes: “Todos los días botan grasa… lamentablemente hoy día no es de ahorita, es consecutivo”.

Denuncian degradación al medio ambiente, a su fuente de trabajo y a la salud

El dirigente explicó que, en el tiempo en que las dragas se detuvieron por dos meses, la fauna marina comenzó a recuperarse: “Se comenzó a activar la fauna marina nuevamente… había pulpo, cangrejo, caracol, pintadilla, trambollo”.

Pero tras el reinicio del dragado, dijo: “La arena comenzó prácticamente a lijar todo… hizo una película de arena encima… y todas las especies que estaban entrando se desaparecieron totalmente”. El pescador enfatizó que el problema no afecta solo a pescadores: “Hay jóvenes, niños, adolescentes que salen a nadar… esa grasa está en la superficie y ellos se van con una contaminación. Están atentando contra la salud.”

El representante criticó la falta de acciones: “Si ellos no pueden dragar, ¿por qué el Dicapi no se pronuncia diciendo: ‘Oiga, señores, ¿tienen autorización para dragar?’”. Pidió expresamente que la autoridad marítima verifique lo que ocurre en la zona: “Que ellos mismos vengan a constatar que estos señores están dragando cuando no tienen el permiso”.

Autoridades se pronuncian

Desde la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI, el capitán Almicar Velásquez Vargas indicó a La República que no existió un derrame de petróleo que, tras un recorrido en la zona presuntamente afectada, se descartó la presencia de hidrocarburos. Asimismo, señaló que personal encargado procedió a realizar tomas de muestra para un posterior examen.

La República también se contactó con Lima Marina Club, pero no obtuvo respuesta sobre las acusaciones. Hasta el cierre de esta edición, OEFA informó que mantiene las verificaciones en campo para determinar si hubo afectación ambiental y cuál es el origen del olor a hidrocarburos reportado.

OEFA afirmó que continúan las indagaciones. Foto: OEFA.

Según la entidad, ya se realizó un sobrevuelo con drones para identificar posibles zonas afectadas y se encuentran en curso muestreos ambientales de agua y sedimentos, tanto en la playa como en áreas cercanas al Lima Marina Club. Estas muestras serán analizadas en un laboratorio acreditado por INACAL para determinar si existe presencia de hidrocarburos. El organismo también informó que supervisará la actuación de otras entidades competentes, como Dicapi, para asegurar que se adopten las medidas necesarias de protección ambiental.

Por su parte, Oceana Perú reiteró la urgencia de investigar la causa y asegurar la protección del medio ambiente, al igual que a los 42 pescadores afectados en la playa y los bañistas que llegan para hacer uso del mar.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.