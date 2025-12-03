Los casos de Covid-19 en Perú han mostrado un incremento desde agosto, con picos en octubre y noviembre. Hasta la fecha, se han registrado 4,134 contagios confirmados este año. | CDC PERÚ

Los casos de Covid-19 registran un incremento progresivo en el Perú desde agosto, con picos más marcados en octubre y noviembre, según los reportes oficiales del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa). En lo que va del año, el país suma 4134 contagios confirmados, una cifra que mantiene preocupación debido a la tendencia ascendente de las últimas semanas epidemiológicas.

El crecimiento sostenido comenzó en la semana epidemiológica 34, pero alcanzó su punto más alto reciente en la semana 43 (hasta el 25 de octubre), cuando se confirmaron 38 casos, el número más elevado del periodo. Luego, la semana 45 (hasta el 8 de noviembre) reportó 37 contagios.

El Minsa también confirmó el fallecimiento de dos personas durante la semana 46 (hasta el 15 de noviembre), elevando el total anual a 66 muertes hasta la semana 47. Además, en la semana 47 (hasta el 22 de noviembre) se registraron cinco nuevas hospitalizaciones, con lo que el país acumuló 1140 pacientes atendidos por complicaciones asociadas al virus.

Casos a nivel nacional. Foto: Minsa.

Lima Metropolitana concentra los casos de Covid-19

Los registros muestran que Lima Metropolitana es la región con mayor concentración de contagios en los últimos cuatro meses, manteniendo una base estable de casos activos pese a que el nivel de transmisión sigue siendo mucho menor que durante los años críticos de la pandemia.

Actualmente, el Perú transita la semana epidemiológica 49; sin embargo, la Sala Situacional de la semana 48 aún no ha sido publicada, por lo que no se conoce si el incremento continúa o si la tendencia ha empezado a estabilizarse.

Casos en Lima Metropolitana. Foto: Minsa.

Población más afectada

Los casos detectados se presentaron más en adultos. Los niños, jóvenes y adultos mayores tuvieron similar cantidad de casos registrados. Por último, los adolescentes fueron los menos afectados.

Población de casos de coronavirus en las últimas semanas. Foto: Minsa.

Recomendaciones ante las fiestas de fin de año

Con la llegada de diciembre y el incremento habitual de reuniones y aglomeraciones, las autoridades sanitarias recomiendan mantener medidas preventivas como:

Uso de mascarilla si se presentan síntomas.

Lavado frecuente de manos.

Uso de alcohol o gel antibacterial.

Especial cuidado con personas vulnerables.

