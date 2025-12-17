➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de diciembre, según Jhan Sandoval

Horóscopo de HOY, miércoles 17 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR

Horóscopo de HOY, miércoles 17 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR

Este miércoles 17 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, miércoles 17 de diciembre?

Aries

Algunos temas que pensaste resueltos requerirán más atención. Sé paciente y esfuérzate. En el amor, no estés controlando tanto a tu pareja. Dale más libertad y la relación se afianzará mucho más.

TE RECOMENDAMOS EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Ese compañero con el que estás realizando varias actividades encomendadas está demostrando gran capacidad y colaboración. En el amor, cuida tu privacidad y evita que terceros se entrometan.

Géminis

No discutas con ese compañero irresponsable y trata de hacerle entender sus faltas diplomáticamente. En el amor, sé constante y cuida los detalles, solo así esa persona te dará una oportunidad.

Cáncer

No subestimes los consejos que hoy recibirás. Ellos serán clave para que resuelvan los percances que se presenten En el amor, los celos te jugarán una mala pasada. Contrólalos y busca la armonía.

Leo

No dejes que una discusión sin sentido termine por arruinar esa amistad que tienes hace tantos años. De ti depende evitar pleitos. En el amor, no te guardes esa incomodad y expresa tus sentimientos.

Virgo

Aparecen dudas acerca de decisiones que debes tomar respecto a tus finanzas, pide consejo a alguien que tenga experiencia en ese campo. En el amor, aléjate de tentaciones, saldrías perdiendo.

Libra

Confías mucho en tus conocimientos, pero evita agilizarlo todo por ganar tiempo. La falta de observación podría conducirte a errores, cuidado. En el amor, evita las dudas y confía en esa persona.

Escorpio

Estás por asumir mayor responsabilidad laboral. Es el momento para negociar tus actuales condiciones económicas. En el amor, la serenidad y la calma reinan en tu relación de pareja, disfrútalo.

Sagitario

Todo saldrá como lo tenías previsto, lo que te permitirá moverte sin complicaciones en tus planes. En lo personal, te darás un tiempo para estar cerca de las personas que realmente te aman.

Capricornio

Surgen complicaciones laborales que pondrán a prueba tu capacidad. Tienes que evitar la ansiedad y pensar de manera estratégica. Solo así encontrarás soluciones y todo se resolverá.

Acuario

El clima laboral se presentará alterado, sólo concéntrate en tus labores y mantente alejado de los conflictos. En el amor, la presión ha sido de ambas partes y necesitan alejarse para reflexionar.

Piscis

La jornada se presentará favorable para los negocios, aprovecha para cerrar acuerdos que puedan beneficiarte. En el amor, ha terminado los malos momentos y viene un tiempo de reconciliación.