Adulto mayor que trabaja como panadero fue herido en el rostro al defender a su hija en Villa El Salvador | Panamericana | Composición LR

Un adulto mayor, identificado como Julio Ramos Pinedo, de 60 años, resultó con el rostro desfigurado tras intentar defender a su hija de un grupo de sujetos que, según denunció la familia, le faltaron el respeto en el asentamiento humano Oasis, en Villa El Salvador (VES).

En declaraciones a Panamericana, Julio Ramos relató que el agresor rompió una botella y lo atacó directamente en el rostro. El presunto atacante fue identificado por la hija de la víctima como Anderson Tixe Fidel Poma.

Adulto mayor recibió 26 puntos tras ataque a su rostro

A consecuencia del ataque, Julio Ramos recibió 26 puntos de sutura en el rostro. “No es un corte cualquiera, lo que le ha hecho es una desfiguración”, reclamó su hija. Añadió que el abogado del presunto agresor acudió a su vivienda para afirmar que la lesión de su padre era leve y realizar una conciliación. “Lo único que quiero es que no se esconda”, expresó.

Vecinas y vecinos señalaron que el atacante es conocido por su comportamiento conflictivo y por estar frecuentemente en estado de ebriedad. “Da miedo porque no sabes qué puede hacerte”, declaró una residente de la zona. Agregó que le resultaba extraño no verlo en el barrio, ya que solía permanecer en la calle molestando a otras personas. Otra vecina afirmó que, en ocasiones, el hombre utiliza herramientas como desarmadores para intimidar. “Su madre graba desde el segundo piso y lanza agua”, añadió.

