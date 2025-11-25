Sorteo de la Kábala HOY martes 25 de noviembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

Conoce los resultados de La Kábala, este martes 25 de noviembre.

Este martes 25 de noviembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería administrada por Intralot, que esta vez ofrece un Pozo Buenazo acumulado de S/4.192.736. En las próximas horas se publicarán los resultados oficiales, incluyendo la combinación ganadora y los números más resaltantes del día. Miles de jugadores en todo el país estarán atentos al sorteo, que cada semana reparte premios y mantiene viva la esperanza de alcanzar el gran premio.

Sorteo de La Kábala en vivo HOY 17:58 ¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'? El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2. 17:58 ¿Qué tipos de jugada tiene la Kábala? Kábala ofrece dos tipos de jugadas. Jugada simple, para marcar 6 de los 40 números y jugar por el pozo Buenazo. De igual forma, también ofrece la jugada múltiple, para marcar entre 7 y 15 números; el precio aumenta por cada número adicional. 17:56 ¿Qué días se juega la Kábala? El sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy fácil. Solo sigue estos pasos y atrévete a tentar a la suerte:

Paso 1: Elige tu jugada seleccionando 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo a través de la plataforma oficial de Intralot.

Paso 2: De manera opcional, activa la opción 'Chau Chamba' para ingresar a un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números.

Este sorteo ofrece la posibilidad de ganar S/ 5.000 netos al mes durante 20 años.

Paso 3: Finaliza tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu forma de pago ¡y listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

No olvides consultar los resultados para saber si ganaste el Pozo Buenazo o el premio de 'Chau Chamba'.