Sorteo de la Tinka EN VIVO HOY, miércoles 27 de agosto: cuáles serán los números ganadores, el pozo millonario y más

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

Este miércoles 27 de agosto, La Tinka realizará un nuevo sorteo, organizado por Intralot, con un pozo acumulado de S/40.042.048. Con solo S/5, los interesados podrán participar ya sea de manera online o presencial en las tiendas físicas y posiblemente ser los próximos ganadores. Si no se llevan el premio mayor, podrían ser los afortunados en obtener los premios secundarios, si aciertan algún número.

Cabe señalar que, las cartillas de La Tinka se ofrecen en diversos establecimientos comerciales, como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle, entre otros. Asimismo, el sorteo en vivo se transmite a través de las redes sociales, como Facebook y Youtube, además por medio de La República.