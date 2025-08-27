HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sorteo de la Tinka EN VIVO HOY, miércoles 27 de agosto: cuáles serán los números ganadores, el pozo millonario y más

Conoce los resultados del sorteo de La Tinka y si reventó el pozo millonario este miércoles 27 de agosto de 2025. El pozo asciende a los S/40.042.048.

El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos.
El sorteo de La Tinka se realiza todos los miércoles y domingos. | Foto: composición LR | Intralot

Este miércoles 27 de agosto, La Tinka realizará un nuevo sorteo, organizado por Intralot, con un pozo acumulado de S/40.042.048. Con solo S/5, los interesados podrán participar ya sea de manera online o presencial en las tiendas físicas y posiblemente ser los próximos ganadores. Si no se llevan el premio mayor, podrían ser los afortunados en obtener los premios secundarios, si aciertan algún número.

Cabe señalar que, las cartillas de La Tinka se ofrecen en diversos establecimientos comerciales, como Plaza Vea, Vivanda, Promart, Oeschle, entre otros. Asimismo, el sorteo en vivo se transmite a través de las redes sociales, como Facebook y Youtube, además por medio de La República.

Resultados del sorteo de La Tinka EN VIVO

11:51
27/8/2025

¿Cómo cobrar el Pozo Millonario?

El Pozo Millonario de La Tinka solo se cobra mediante transferencia bancaria. Para ello, es fundamental que los ganadores respeten los términos y condiciones establecidos.

Entre los requisitos, destaca la presentación de una solicitud de pago que debe ser validada por La Tinka S. A.

11:50
27/8/2025

¿Cuánto cuesta participar en La Tinka?

Una jugada básica cuesta S/5, y puedes agregar la Boliyapa por S/1 más. Cabe destacar que también hay jugadas múltiples.

11:50
27/8/2025

¿Qué es La Tinka?

Es una marca de juegos de lotería en Perú operada por la empresa La Tinka S.A. del Grupo Intercorp.

