El documental ‘De Chiclayo al Vaticano: El Camino del Papa León XIV’, una de las producciones culturales más relevantes del año en la industria audiovisual latinoamericana, obtuvo el Premio Martín Fierro Latino 2025 en la destacada categoría Educación y Cultura. En tanto, el programa ‘Esto es guerra’ fue nominado en la categoría a Mejor reality show, pero no consiguió la estatuilla.

Horacio Vergara Arancibia, director de ‘De Chiclayo al Vaticano: El Camino del Papa León XIV’, fue el encargado de recibir la presea en los Martín Fierro Latino 2025, cuya ceremonia oficial se realizó en el Marriott Miami Downtown – Brickell, un espacio que reunió a figuras de la televisión, el cine y la cultura de toda Iberoamérica, así como a medios internacionales y ejecutivos de grandes cadenas.

“Este premio demuestra que las historias latinoamericanas tienen fuerza, alma y un mensaje universal capaz de trascender fronteras”, señaló Horacio Vergara al recibir la estatuilla durante la gala.

Un triunfo para Chiclayo y todo el Perú



El documental, grabado entre Chiclayo, Lima, Roma y el Vaticano, explora el recorrido histórico, espiritual y social del Papa León XIV, resaltando su influencia y su vínculo con América Latina. Con un estilo cinematográfico moderno, profundo y accesible, la obra pone en valor el patrimonio cultural, la fe popular y la identidad regional.

Cabe indicar que es la primera vez que un documental producido desde Chiclayo gana un Premio Martín Fierro Latino, uno de los galardones más respetados en el mundo audiovisual en idioma español.

“Este reconocimiento llena de orgullo a LOT Plus (productora responsable del proyecto), a Chiclayo y a todo el Perú. Una vez más, demostramos que el cine peruano puede trascender fronteras, ser visto, valorado y premiado internacionalmente. Gracias a nuestro equipo por su pasión y compromiso, y felicitaciones especiales a Horacio Vergara Arancibia, quien recibió el premio representándonos con visión y liderazgo. Seguimos creando historias que cruzan fronteras y conectan culturas”, manifestó Vergara en sus redes.

