El pico de ventas por la campaña navideña se concentrará en la segunda quincena de diciembre. Foto. Andina

El inicio de diciembre trae consigo una de las campañas comerciales más importantes del año: Navidad. De acuerdo con el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se prevé un crecimiento del sector cercano al 8% durante esta temporada debido a la recuperación del optimismo del consumidor, la preferencia por el "autoregalo" y una mayor inyección de liquidez de las familias.

Efectivamente, la mayoría de instituciones y especialistas coinciden en que el octavo retiro de las AFP, la liberación de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el segundo pago de las gratificaciones de diciembre impulsará el consumo privado hacia finales de año, lo que se traduce en una mayor disposición para gastar en productos.

"No se trata de un crecimiento en volumen, sino en valor. El desafío del sector es captar ese gasto ofreciendo productos innovadores y, sobre todo, una experiencia de compra más fluida, omnicanal y segura. Si logramos garantizar estos factores, podremos acercarnos e incluso superar esa meta”, explicó Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la CCL.

Navidad: ¿cuáles son los productos más requeridos?

Sin lugar a dudas, tecnología y electrohogar lideran las categorías con mayor demanda. Lo que suelen llevan más los compradores son smartphones de gama media alta, dispositivos inteligentes y consolas de videojuegos. En juguetería, se espera un buen desempeño de los productos educativos y artículos licenciados relacionados con franquicias exitosas.

En cuanto a vestuario y calzado, se anticipa un aumento en la demanda de prendas con un mayor valor percibido, incluyendo productos sostenibles. Si bien Passalacqua sostiene que la campaña por Navidad se abastece desde septiembre y activa su oferta de e-commerce durante los Cybers y el Black Friday, lo cierto es que el pico de ventas se concentra en la segunda quincena de diciembre,

“Octubre y noviembre funcionaron como meses clave para la planificación y la preventa navideña”, agregó. Su declaración no dista mucho de lo que explicaron dirigentes de conglomerados como Mesa Redonda, Polvos Azules y Gamarra a este medio, respecto a que esta campaña navideña se viene preparando desde antes de diciembre y es una de las más importantes del año.

Peruanos gastarán hasta S/350 en compras navideñas

Según la Cámara de Comercio de Lima , el gasto promedio por persona durante la temporada navideña se situará entre S/300 y S/350, lo que representa un aumento un crecimiento del 16,67% en comparación con el año anterior. Dicho incremento estará relacionado con la mayor liquidez en los hogares, un entorno macroeconómico más estable, con baja inflación y mayor confianza del consumidor.

Para Leslie Passalacqua, el dinamismo del consumo privado en esta campaña no responde centralmente al intercambio de regalos entre familiares o amigos, sino está vinculado con el "autoregalo", impulsado por el mayor poder adquisitivo de las familias proveniente de las gratificaciones, retiros AFP y CTS, así como bonificaciones.

“Cuando las familias reciben ingresos adicionales, suelen priorizar compras postergadas durante el año, como la renovación del celular, electrodomésticos, laptops o artículos para el hogar. Esto coincide con la tendencia de los últimos años, en los que el consumidor peruano destina estos recursos principalmente a tecnología, mejoras del hogar y pago de deudas, antes que a regalos tradicionales”, concluyó.