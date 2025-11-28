HOYSuscripcion LR Focus

Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Economía

Gratificación por Navidad en 2025 vendrá con un adicional: trabajadores en Perú podrán cobrar la bonificación extra cumpliendo este requisito

La gratificación por Navidad de 2025 genera expectativa entre trabajadores del sector privado, quienes recibirán un monto adicional si están afiliados a EsSalud o a EPS.

Trabajadores peruanos recibirán la gratificación de diciembre 2025 con una monto adicional.
Trabajadores peruanos recibirán la gratificación de diciembre 2025 con una monto adicional.

La gratificación por Navidad de 2025 ya genera expectativa entre miles de trabajadores del sector privado. Muchos saben que llegará antes del 15 de diciembre, pero pocos imaginan realmente cuánto podría sumar en sus cuentas. Lo cierto es que, como cada año, este beneficio vendrá acompañado de un monto adicional para quienes estén afiliados a EsSalud o a alguna EPS, un incremento que, silenciosamente, puede modificar el pago final que recibirán.

Es importante destacar que, aunque la gratificación es un beneficio propio del sector privado, los trabajadores del sector público también reciben un pago especial, conocido como aguinaldo. A diferencia del sistema privado, donde el monto puede variar según el sueldo y otros factores, el aguinaldo para los servidores estatales está previamente establecido y asciende a S/300.

Gratificación por Navidad en 2025 viene con bonificación extraordinaria

Los trabajadores del sector privado ya se preparan para recibir la gratificación por Navidad, un beneficio que este año llegará acompañado de un plus especial. Además del monto regular, los empleados obtendrán un adicional equivalente al 9% si están afiliados a EsSalud, o al 6.75% si cuentan con una EPS.

Este porcentaje extra, que muchas veces pasa desapercibido, puede marcar una diferencia significativa en el depósito final, elevando el ingreso que cada trabajador recibe en diciembre.

Por ejemplo, si tu sueldo actual es de S/1.500 y has trabajado 6 meses completos, se calcula así:
(1.500 x 6 / 6 = S/1.500), luego se debe sumar el 9% de la bonificación de EsSalud (1500 x 0.09) que dará S/135. La gratificación a recibir en diciembre será de S/1.635.

Pago de la gratificación en diciembre: ¿qué trabajadores lo reciben?

La gratificación de diciembre será otorgada a todos los trabajadores del sector privado, tanto aquellos que laboran a tiempo completo como quienes tienen jornadas a tiempo parcial. Este beneficio también alcanza a los trabajadores de las cooperativas, siempre que estén en planilla y cumplan con las condiciones establecidas por la ley. 

¿Cuándo empiezan a pagar la gratificación en Perú?

El pago de la gratificación por Navidad 2025 ya puede empezar a reflejarse en las cuentas de los trabajadores desde el 1 de diciembre. La normativa establece que este beneficio laboral debe abonarse a más tardar el 15 de diciembre, aunque las empresas tienen la posibilidad de adelantarlo y efectuar el depósito días antes. Por ello, muchos empleados podrían recibir este ingreso adicional incluso en los primeros días del mes.

