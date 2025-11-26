La Municipalidad de Lima anunció la apertura de una nueva sede para la emisión de licencias de conducir de motocicletas y mototaxis ubicada en el jr. Flor de Arayanes 361, Comas, con la finalidad de atender la demanda de los vecinos del Cono Norte. Este local permitirá realizar el trámite sin necesidad de desplazarse hasta otras zonas de la capital, como el Cono Sur, donde se concentraba la atención.

El establecimiento funciona de lunes a sábados, de 8 a. m. a 6 p. m., y, según información oficial, “permitirá la obtención del documento el mismo día de su tramitación, reduciendo filas y traslados”. Con ello, se incrementa la oferta de servicios vinculados a la formalización de conductores de vehículos menores en esta parte de la ciudad.

Abren nueva sede para licencias de motociclistas en Comas: requisitos

Para comenzar el procedimiento, la entidad precisó que “el postulante deberá presentar su certificado médico vigente, un requisito esencial para acceder a las pruebas de reglas de tránsito y manejo”. Tras aprobar las evaluaciones de reglamento y conducción, el usuario recibe una constancia que habilita la etapa final del proceso. Esa certificación permite ingresar a la plataforma digital de la Municipalidad de Lima y continuar con los pasos establecidos.

Trámite será virtual

El trámite se ejecuta íntegramente a través de la plataforma virtual municipal. Según la información difundida, “gracias a un proceso 100% digital gestionado a través de la plataforma de la comuna limeña, los usuarios podrán agilizar su trámite y obtener su licencia de manera más conveniente”. Esta modalidad evita la presentación física de documentos adicionales.

De acuerdo a la comuna, la sede de Comas amplía la cobertura de atención para los conductores de motocicletas y mototaxis en Lima Norte, debido a que estas zonas registran un aumento sostenido en el uso de estos vehículos. Su implementación busca disminuir los tiempos de espera y la carga operativa de otras sedes donde se realizaba el mismo procedimiento.

