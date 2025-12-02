La reciente muerte de un hincha del Palmeiras en un bus turístico no autorizado generó muchos cuestionamientos sobre la seguridad del transporte panorámico en Lima Metropolitana. El caso reveló, una vez más, la presencia de vehículos informales que operan sin cumplir las normas técnicas ni de seguridad exigidas para trasladar pasajeros, especialmente turistas. En ese contexto, Olga Medina, presidenta de la Asociación de Empresas de Transporte Turístico (Asocetur), explicó a La República por qué la ciudad cuenta hoy con apenas 15 buses turísticos formalmente autorizados.

Medina señaló que esta cifra es consecuencia de un proceso de reducción de transporte que comenzó tras el accidente del Cerro San Cristóbal en 2017, en el que murieron 10 personas. La investigación de ese suceso destapó una realidad entonces desconocida para muchos usuarios: la mayoría de vehículos que circulaban por el Centro Histórico eran buses que carecían de fiscalizaciones, fabricados artesanalmente y sin estándares mínimos de seguridad.

TE RECOMENDAMOS ATACAN A BAL4ZOS A CANDIDATO PRESIDENCIAL RAFAEL BELAUNDE | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Hincha de Palmeiras a bordo de Mirabus muere tras impactar contra un puente en Barranco

Menos unidades por altos costos de adecuación

El endurecimiento de los requisitos, mediante el Decreto Supremo 26-2019, obligó a las empresas a adecuar sus buses panorámicos de dos pisos. Esta normativa específica detalladamente las características que debe cumplir cada unidad, lo que elevó considerablemente los costos.

“Varias empresas que antes tenían siete u ocho buses ahora operan solo con dos o tres”, indicó Medina. La razón es simple: mientras un bus artesanal podía registrarse por montos irrisorios (como un caso detectado en Sunarp por 6.500 soles) un vehículo formal, certificado y seguro puede costar hasta cuatro veces más que los usados en la informalidad.

¿Quién fiscaliza estas unidades?

Desde 2024, las revisiones técnicas especializadas para buses panorámicos son realizadas por certificadoras autorizadas, que deben verificar requisitos como resistencia a volcadura, motor posterior, frenos ABS, botones de emergencia y otros sistemas de seguridad.

Con ese certificado aprobado, la empresa puede solicitar a la ATU la Tarjeta Única de Circulación, necesaria para operar legalmente. La ATU, además, fiscaliza en la vía pública y puede inmovilizar unidades sin autorización.

Los pasajeros también pueden validar la legalidad del vehículo. Basta con ingresar la placa en la web de la ATU o pedir al operador el código QR del bus, que debe estar visible en los vehículos formalmente registrados.

Accidentes vinculados a la informalidad

Según Asocetur, todos los accidentes graves registrados en el sector (incluido el reciente caso del hincha brasileño) han involucrado exclusivamente a buses informales. Estas unidades, explicó Medina, no podrían obtener autorización por exceder la antigüedad permitida o por estar construidas artesanalmente.

Finalmente, hizo un llamado a que más empresas se sumen a la formalización. “La inversión es mayor, pero la seguridad de los pasajeros no tiene precio”, afirmó.

Falta de fiscalización en el transporte turístico

Sobre los motivos de que estos buses informales circulen, Tito Alegría, presidente de PROTURISMO, mencionó que “Las causas son dos: desde el sector público, la corrupción y la falta de fiscalización. Es increíble que, a vista y paciencia de todos, incluso frente al Palacio Municipal, esten ofreciendo servicios ilegales”, señaló.

Alegría cuestionó, además, que centros de inspección hayan aprobado unidades que jamás debieron certificarse. “Si un bus supera la antigüedad o está construido artesanalmente, no puede ser habilitado. Algo está pasando para que eso ocurra”, advirtió.

En el ámbito privado, agregó, influyen “las malas prácticas empresariales, la falta de ética y de amor al país”. La imagen del Perú, dijo, ha sido seriamente dañada por el reciente accidente. “¿Quién repara el daño a la credibilidad del destino? En un mercado competitivo, esto nos cuesta millones”, afirmó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.