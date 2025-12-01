HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Temblor en Huánuco: sismo de magnitud 5,3 remeció Puerto Inca, según IGP

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 21 kilómetros al noreste de Codo del Pozuzo, con una profundidad de 136 kilómetros.


Sismo en Huánuco de magnitud 5.3
Sismo en Huánuco de magnitud 5.3

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5.3 registrado el 1 de diciembre a las 6:26 p. m. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 136 kilómetros y su epicentro se ubicó a 21 kilómetros al noreste de Codo del Pozuzo, en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco.

Sismo de 5,3 registrado en Huánuco. Foto: X

Sismo de 5,3 registrado en Huánuco. Foto: X

lr.pe

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este lunes 1 de diciembre se localizó a 21 kilómetros al noreste de Codo del Pozuzo, Puerto Inca, en el departamento de Huánuco.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

