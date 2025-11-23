Examen de admisión UNAS 2026-I: revisa puntajes y la lista de ingresantes a la Universidad Nacional Agraria de la Selva | Foto: Gob.

Examen de admisión UNAS 2026-I: revisa puntajes y la lista de ingresantes a la Universidad Nacional Agraria de la Selva | Foto: Gob.

La Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) lleva a cabo su examen de admisión ordinario 2026-I, dirigido a estudiantes que buscan una vacante en sus doce carreras profesionales. La evaluación se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre en la sede central, en el pabellón de aulas de la institución, en la Carretera Central km 1.21, en Tingo María.

Cabe destacar que los postulantes deben cumplir estrictamente los requisitos establecidos, como el horario de ingreso y las restricciones de objetos permitidos, así como los códigos de vestimenta y documentación obligatoria.

Dónde ver los puntajes oficiales del examen de admisión UNAS 2026-I

La universidad ofrece dos modalidades de ingreso: ordinario y extraordinario. Para esta ocasión, la modalidad ordinaria está dirigida a egresados de educación secundaria, bachillerato y educación básica alternativa o sus equivalentes en el extranjero. La lista de ingresantes se encuentra disponible en la página oficial de la casa de estudios, a través del siguiente ENLACE.

Por su parte, la opción extraordinaria, disponible para febrero de 2026, exonera a los siguientes grupos de dar la prueba de admisión:

Primeros y segundos puestos de educación secundaria

Graduados o titulados

Estudiantes por traslado interno y externo,

Estudiantes Centro Preuniversitario de la UNAS

Personas con discapacidad (según la Ley N.º 29973)

Víctimas del terrorismo (Ley N.º 27277)

Beneficiarios del Plan Integral de Reparaciones (PIR)

Deportistas PRODAC

Arte y Cultura

Comunidades Nativas de la Amazonia

Convenios especiales.

¿Qué carreras profesionales se enseñan en la UNAS?

Los aspirantes podrán inscribirse a una de las siguientes doce carreras profesionales:

Agronomía

Zootecnia

Ingeniería Industrial Alimentarios

Ingeniería Forestal

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Informática y Sistemas

Ingeniería de Mecánica Electrónica

Economía

Ingeniería de Recursos Naturales Renovables

Ingeniería Conservación de Suelos y Agua

Administración

Contabilidad

Cada una de estas especialidades cuenta con un plan de estudios estructurado para la formación integral de los estudiantes, alineado con las exigencias del mercado laboral y de la Sunedu.

